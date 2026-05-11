Prevenzione incendi a Vaccarizzo Albanese, pronta ordinanza destinata ai proprietari di terrenui per il taglio di erba e sterpaglie

Prevenire il fenomeno degli incendi determinato dall’innalzamento delle temperature e garantire decoro.

Sono, questi, gli obiettivi contenuti nell’ordinanza del sindaco Antonio Pomillo: i proprietari di aree o suoli non ancora edificati, di orti, di ville e di terreni agricoli nel centro abitato e nelle sue immediate vicinanze hanno 15 giorni di tempo per provvedere allo sfalcio delle erbe, delle sterpaglie, ed alla pulizia complessiva degli stessi.

Per gli inadempienti sarà applicata una ammenda da un minimo di 100 ad un massimo di 500 euro.

Inoltre, se non si registreranno interventi, l’Amministrazione Comunale seguirà i lavori necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità con l’addebito delle spese a carico dei proprietari.

I Vigili Urbani e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati dell’esecuzione dell’ordinanza.