Prima edizione del “Premio Parola d’Oro”: A Roma la celebrazione della cultura e della positività

Il “Premio Parola d’Oro”, patrocinato dalla Regione Lazio e dall’Associazione di categoria “Giornalisti 2.0”, si prepara a celebrare il potere della parola come strumento di ispirazione e cambiamento sociale. L’evento si svolgerà venerdì 28 febbraio presso la storica sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, un contesto prestigioso che riflette l’importanza dell’iniziativa.

Ideato da Claudio David e promosso dall’Onorevole Fabrizio Santori, il premio sarà condotto dalla giornalista e autrice Rai Lorella Di Biase insieme allo stesso Claudio David. L’evento è stato organizzato con la collaborazione dell’Associazione Culturale Red Fashion Talent Agency, e si pone l’obiettivo di riconoscere e premiare coloro che si sono distinti in diverse categorie che abbracciano vari aspetti della società contemporanea.

Sedici le categorie in cui verranno assegnate le onorificenze, creando un ampio ventaglio di riconoscimenti che celebra le eccellenze nel campo dell’educazione e dell’istruzione, dell’inclusione sociale, dell’ambiente, della salute mentale, dell’imprenditorialità e della leadership. Non mancheranno premiazioni nel mondo della produzione audiovisiva, della danza e del movimento, del cinema, della beneficenza e della solidarietà, dell’arte e della cultura, nonché del giornalismo e dei media.

Particolare attenzione sarà dedicata anche al food, alla letteratura e scrittura creativa, alla moda e al design sostenibile, allo sport e al benessere fisico, ai diritti degli animali e alla giustizia sociale, oltre ai diritti umani. Infine, saranno premiate attrici e influencer che si sono distinte nel loro campo, contribuendo in modo significativo alla cultura e alla società.

Questa prima edizione del “Premio Parola d’Oro” si propone di promuovere una cultura della positività, valorizzando operatori e agenti della nostra società che si impegnano per una crescita responsabile delle comunità e per una cura sempre più necessaria del linguaggio pubblico, oggi più che mai volgarizzato. La manifestazione rappresenta quindi un’opportunità unica per riflettere sull’importanza delle parole e del loro uso consapevole, in un’epoca in cui il dialogo e l’ispirazione possono fungere da catalizzatori di cambiamento.

Con un parterre di ospiti d’eccezione e una celebrazione che promette di essere memorabile, il “Premio Parola d’Oro” si prepara dunque a diventare un appuntamento annuale imperdibile, capace di unire e ispirare tutti coloro che credono nel potere della parola.