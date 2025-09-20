Prima edizione di Calabria Sub and Beach Games 2025: tra sport, mare e inclusione

Monetapaone (CZ) – Dal 18 al 21 settembre 2025 le spiagge e il mare di

Montepaone sono palcoscenico della prima edizione dei

Calabria Sub and Beach Games, un evento che vuole unire sport, natura e

inclusione sociale in una cornice unica.

Per quattro giorni il litorale ionico calabrese sta ospitando attività

pensate per subacquei, sportivi, famiglie e turisti. Le immersioni

guidate conducono i partecipanti alla scoperta dei fondali, mentre la

gara di fotografia subacquea permette di raccontare la straordinaria

biodiversità del mare attraverso le immagini. Sulla spiaggia non

mancano i momenti di gioco e competizione grazie ai mini tornei di

sand beach e beach tennis, che trasformano l’arenile in un’arena

sportiva aperta a tutti.

Accanto alle discipline sportive c’è spazio per riflessioni e

approfondimenti: gli appuntamenti dedicati alla biologia marina e

all’ecologia offrono occasioni di confronto e divulgazione

scientifica, sensibilizzando grandi e piccoli sul valore della tutela

del mare. Un ruolo centrale è stato riservato anche alla subacquea

inclusiva, con istruttori qualificati che guidano persone con

disabilità a vivere l’esperienza unica dell’immersione, dimostrando

come lo sport possa essere davvero senza barriere.

Il Calabria Sub and Beach Games non sono soltanto un evento sportivo,

ma un’occasione di incontro tra turismo, cultura e rispetto per

l’ambiente, capace di valorizzare la Calabria come destinazione

d’eccellenza per chi ama il mare.

“Con i Calabria Sub and Beach Games vogliamo offrire giornate di festa

e condivisione, facendo conoscere a tutti la bellezza del nostro

territorio e dimostrando che lo sport, quando è vissuto con passione e

inclusione, diventa un’esperienza capace di unire”, dichiarano gli

organizzatori.

Fino a domenica 21 settembre Montepaone sarà dunque il cuore pulsante di un

evento tra mare, sport e inclusione.