Prima edizione di Calabria Sub and Beach Games 2025: tra sport, mare e inclusione
Monetapaone (CZ) – Dal 18 al 21 settembre 2025 le spiagge e il mare di
Montepaone sono palcoscenico della prima edizione dei
Calabria Sub and Beach Games, un evento che vuole unire sport, natura e
inclusione sociale in una cornice unica.
Per quattro giorni il litorale ionico calabrese sta ospitando attività
pensate per subacquei, sportivi, famiglie e turisti. Le immersioni
guidate conducono i partecipanti alla scoperta dei fondali, mentre la
gara di fotografia subacquea permette di raccontare la straordinaria
biodiversità del mare attraverso le immagini. Sulla spiaggia non
mancano i momenti di gioco e competizione grazie ai mini tornei di
sand beach e beach tennis, che trasformano l’arenile in un’arena
sportiva aperta a tutti.
Accanto alle discipline sportive c’è spazio per riflessioni e
approfondimenti: gli appuntamenti dedicati alla biologia marina e
all’ecologia offrono occasioni di confronto e divulgazione
scientifica, sensibilizzando grandi e piccoli sul valore della tutela
del mare. Un ruolo centrale è stato riservato anche alla subacquea
inclusiva, con istruttori qualificati che guidano persone con
disabilità a vivere l’esperienza unica dell’immersione, dimostrando
come lo sport possa essere davvero senza barriere.
Il Calabria Sub and Beach Games non sono soltanto un evento sportivo,
ma un’occasione di incontro tra turismo, cultura e rispetto per
l’ambiente, capace di valorizzare la Calabria come destinazione
d’eccellenza per chi ama il mare.
“Con i Calabria Sub and Beach Games vogliamo offrire giornate di festa
e condivisione, facendo conoscere a tutti la bellezza del nostro
territorio e dimostrando che lo sport, quando è vissuto con passione e
inclusione, diventa un’esperienza capace di unire”, dichiarano gli
organizzatori.
Fino a domenica 21 settembre Montepaone sarà dunque il cuore pulsante di un
evento tra mare, sport e inclusione.