Prima edizione di DESF-UP: all’Unical un’Academy residenziale per i talenti dell’economia

di Nicoletta Toselli

RENDE – Un percorso di alta formazione dedicato a studentesse e studenti universitari, con l’obiettivo di coniugare approfondimento accademico, conoscenza del territorio e confronto con il mondo produttivo. Dal 27 al 31 luglio il Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” (DESF) dell’Università della Calabria promuove la prima edizione di DESF-UP – “Punta in alto, accresci il talento”, realizzata in collaborazione con l’Ente Morale Collegio di Sant’Adriano.

L’iniziativa si svolgerà nello storico Collegio Italo-Greco di Sant’Adriano, a San Demetrio Corone, e coinvolgerà quaranta studenti iscritti al secondo e terzo anno dei corsi di laurea triennale in Economia e Statistica, provenienti dall’Università della Calabria e da altri atenei italiani. L’obiettivo è favorire un’esperienza formativa immersiva, basata sul confronto tra studenti con percorsi e competenze differenti e sul dialogo con docenti, professionisti e imprenditori.

Il programma alternerà lezioni e laboratori dedicati ai temi dell’economia, della statistica e della finanza a visite presso aziende della filiera agro-industriale calabrese, offrendo ai partecipanti l’opportunità di osservare da vicino le applicazioni concrete delle discipline economiche nei processi produttivi e decisionali.

L’Academy punta inoltre ad accompagnare gli studenti nella scelta del percorso magistrale, facendo conoscere l’offerta formativa del DESF e le competenze richieste dal mercato del lavoro. Il progetto è patrocinato dalla Società Italiana di Economia, dalla Società Italiana di Statistica e dall’Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali.

La scelta di San Demetrio Corone non è casuale. Il Collegio di Sant’Adriano, cuore della cultura arbëreshë, rappresenta una cornice nella quale la formazione universitaria si intreccia con la valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Presila ionica. Il Dipartimento sosterrà interamente i costi di vitto e alloggio dei partecipanti, grazie anche al contributo di alcune aziende del territorio.

DESF-UP si inserisce nel percorso già avviato dal Dipartimento con precedenti Academy e Summer School dedicate all’orientamento, confermando la volontà di rafforzare il rapporto tra università, scuole, imprese e istituzioni. L’iniziativa si propone così di valorizzare il capitale umano, favorire la crescita delle competenze e contribuire allo sviluppo del territorio attraverso un modello di formazione aperto, interdisciplinare e strettamente connesso alla realtà economica calabrese.