Prima Prova Nazionale GPG di Ravenna: brillano gli atleti dell’Accademia della Scherma Reggio Calabria

Si è svolta a Ravenna la Prima Prova Nazionale GPG, una delle competizioni più attese del calendario giovanile della scherma italiana.

L’Accademia della Scherma Reggio Calabria ha preso parte all’evento con tre giovani atleti: Marco Macrì, Greta Azzarà e Viola Coppolino, accompagnati e diretti dal maestro Vincenzo Cordova.

Nella categoria Allievi, Marco Macrì ha ancora una volta dimostrato di possedere un cuore e una determinazione fuori dal comune. Il giovane schermidore reggino ha affrontato ogni assalto con coraggio e maturità, qualità che ormai caratterizzano il suo percorso di crescita agonistica.

Nella categoria Ragazze, Viola Coppolino ha confermato tutto il suo valore. Dopo aver disputato un girone di altissimo livello, ha proseguito con sicurezza nel tabellone principale, fermandosi purtroppo a un passo dall’ingresso nell’élite del torneo. Per lei una prova maiuscola, segno di un percorso in costante ascesa.

Sempre nella categoria Ragazze, prestazione straordinaria anche per Greta Azzarà, protagonista di una gara esaltante.

Dopo un ottimo girone iniziale, Greta ha superato una dopo l’altra avversarie di grande esperienza e caratura tecnica, conquistando un fantastico 14º posto su oltre 160 partecipanti. Un risultato prestigioso che testimonia il livello di qualità raggiunto dalla giovane atleta.

Le prove dei tre schermidori rappresentano un’ulteriore conferma della bontà del progetto d’élite portato avanti dall’Accademia della Scherma Reggio Calabria, frutto dell’impegno costante dello staff tecnico e dirigenziale composto dai maestri Vincenzo Cordova, Claudio Romeo, Alessandro Arnò e dal presidente Andrea Bellesso.

Un weekend ricco di emozioni e risultati, che proietta la società reggina tra le realtà più solide e promettenti del panorama schermistico giovanile nazionale.