Prima selezione di Miss Italia Calabria, Miss Dehor 2025 è Mariantonietta Samà

È partita ufficialmente da Rende la nuova avventura di Miss Italia Calabria 2025. Una serata ricca di emozioni, talento e orgoglio che ha segnato l’inizio dell’86ª edizione del concorso di bellezza più longevo e amato d’Italia.

A fare da cornice alla prima selezione è stato il Dehor dei fratelli Antonio ed Emanuele Rose, che per l’occasione si è trasformato in un palcoscenico glamour. Le aspiranti miss hanno sfilato davanti a un pubblico numeroso e caloroso, dando vita a uno spettacolo che ha unito fascino, determinazione ed eleganza.

Miss Dehor 2025 è Mariantonietta Samà di Paola. Seconda classificata, con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza, Carla Metallo di Montalto Uffugo. Terza classificata, con la fascia di Miss Framesi, Federica Iurlaro di Mirto Crosia.

Quarta classificata Manuela Pugliese di Cassano allo Ionio, Quinta classificata Francesca Maria Natalie Riccio di Soverato, Sesta classificata Rossella Guarna di Santa Caterina dello Ionio.

Il titolo assegnato in questa prima selezione garantirà alla vincitrice l’accesso alle finali regionali del concorso, portando con sé il sogno di rappresentare la Calabria nella finalissima nazionale.

Nel messaggio augurale della patron Patrizia Mirigliani, l’essenza di un concorso che va oltre la bellezza esteriore: «Miss Italia è il concorso delle donne libere. Vi auguro di brillare! Siate ambasciatrici straordinarie di questa Regione, portatrici della vostra unicità e della meravigliosa forza femminile che il vostro territorio esprime».

Accanto a lei, da 11 anni, Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali e titolari della Carli Fashion Agency, motore instancabile dell’organizzazione calabrese:

«Ringraziamo la patron Patrizia Mirigliani per la fiducia che continua a riporre in noi da ben 11 anni così come lo staff nazionale, i nostri partner, il nostro instancabile team e tutti coloro che, con impegno e dedizione, rendono possibile questo grande progetto.

Un ringraziamento speciale va a Carlomagno Auto, che da anni accompagna la nostra squadra e le miss lungo tutto il tour calabrese.

Grazie ai padroni di casa, Antonio ed Emanuele Rose, per averci ospitati in questa suggestiva location, e all’amministrazione comunale di Rende, in particolare alla consigliera Veronica Stellato, per il sostegno e l’accoglienza. Ringraziamo anche Villa dei principi nella persona di Luzzi Umile e D&M – Design&Multimedia di Anna Cristiano.

Un grazie sentito a Jonica Radio: tutte le selezioni di Miss Italia Calabria saranno trasmesse su Jonica Radio Tv, canale 82, ma soprattutto il nostro più grande ringraziamento va alle ragazze che decidono di mettersi in gioco e alle loro famiglie.

Miss Italia è una vera e propria palestra di vita, un’esperienza che forma, arricchisce e può diventare un trampolino di lancio. Invitiamo tutte le ragazze calabresi a iscriversi sul sito ufficiale www.missitalia.it. Sarà un’estate straordinaria!».

L’edizione 2025 ha scelto di puntare su un format rinnovato e dinamico, con la direzione artistica di Linda Suriano. Lo show si ispira al format di uno spettacolo televisivo, valorizzando allo stesso tempo il patrimonio culturale e le peculiarità del territorio calabrese.

La serata ha celebrato non solo le candidate, ma anche le eccellenze culturali e gastronomiche di Rende, tra aneddoti storici e sapori locali. A condurre la serata, il duo Andrea De Iacovo e Linda Suriano.

Miss Italia Calabria non è solo una passerella: è uno spazio di racconto, espressione e crescita personale. Le concorrenti, oltre a sfilare in body istituzionale e abiti eleganti, hanno avuto l’opportunità di esibirsi e condividere le proprie storie, dimostrando che il concorso premia non solo la bellezza, ma soprattutto talento, autenticità e determinazione.

Le coreografie curate da Lia Molinaro e la performance della ballerina Lorenza Stamati insieme alle aspiranti miss hanno aggiunto grazia e dinamismo allo spettacolo. Ospiti della prima tappa: la cantante Laura DjLo (Laura Rizzuti) e il musicista Alex Perciabosco.

Grande protagonista della serata anche la moda, con una sfilata esclusiva firmata Accademia New Style di Cosenza, diretta da Franca Trozzo. Abiti dorati, scintillanti e sinuosi. Una collezione esclusiva pensata per evocare i fasti dei varietà; un omaggio alla bellezza senza tempo e alla femminilità.

Antonio Rose, titolare del Dehor, ha accolto con entusiasmo l’evento: «È stato un onore ospitare questa serata. Ci teniamo a valorizzare le splendide ragazze del nostro territorio. Ringrazio Carmelo e tutto il suo staff per aver scelto il nostro spazio per questa importante manifestazione».

Annalisa Manca (store manager Mi’Ndujo, Marconi): «Non potevamo mancare a questo appuntamento: Miss Italia promuove i talenti e condivide i nostri stessi valori, come la genuinità e l’autenticità delle eccellenze locali».

Presente anche Veronica Stellato, consigliera del Comune di Rende, che ha sottolineato l’importanza dell’evento per la comunità locale: «Siamo orgogliosi che Miss Italia abbia deciso di partire da Rende per dare il via al tour calabrese.

Come Comune siamo felici di aver ospitato la prima tappa di questa storica kermesse, che porta con sé cultura, arte e nuove opportunità per il territorio. Auguro alle ragazze di rappresentare la nostra Regione con fierezza, portando con loro l’orgoglio di appartenere a una terra ricca di storia, valori e risorse invidiate in tutta Italia».

A decretare la vincitrice della prima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da:

Simone Urso (general manager Dehor), Eugenio D’Agostino (bar manager Dehor), Annalisa Manca (store manager Mi’Ndujo, Marconi), Angelo Scorzo (graphic designer), Salvatore Garbato (truccatore delle dive), Alessandra Maiolino (speaker Jonica Radio), Sara Carlini (Miluna), Giuseppe Pirillo (Framesi), Mafalda Meduri (giornalista della Gazzetta del Sud), Federica Montanelli (attrice, giornalista).

Al momento della proclamazione, Miss Dehor 2025, Maria Antonietta Samà ha condiviso la sua emozione: «Ho provato tanta gioia e spensieratezza. Condividere questa esperienza con le altre ragazze è stato bellissimo.

Ci siamo supportate a vicenda. Ho deciso di partecipare a questo concorso perché questo anno rappresenta per me una rinascita. Inoltre, ho sempre amato il mondo della moda. Mi auguro di vivere questo percorso al meglio. Ci vediamo alle selezioni regionali!».

Prossimi appuntamenti del mese giugno: il 13 a Cosenza per l’elezione di “Miss Auto-Tu”, il 27 a Mirto Crosia per l’elezione di “Miss Apica Village”, il 28 a Rose per l’elezione di “Miss Egea”. Prosegue così il viaggio di Miss Italia Calabria, portando con sé la magia di una terra straordinaria, ricca di storia, bellezze naturali e tradizioni senza tempo.

Ogni tappa del concorso si trasforma in un’occasione unica per celebrare non solo le sue protagoniste, ma anche l’anima della Calabria: la sua cultura, il suo calore e l’orgoglio di una comunità che guarda al futuro con passione e radici profonde.