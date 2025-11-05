Sport

 Prima vittoria nella prima giornata del campionato Under 19 per il Basketball Lamezia 

Foto di Redazione Redazione43 minuti fa
44 minuto di lettura

Lamezia Terme 4 novembre 2025 – Prima vittoria nella prima giornata del campionato Under 19 per il Basketball Lamezia che, lunedì 3 novembre, ha battuto, 51-80, i padroni di casa del Nuovo Basket Soverato, in un soleggiato Palascoppa.

Una gara giocata in modo compatto, ordinato e attento, dettato da un ottimo attacco, nonostante il primo quarto di assestamento: «La partita è iniziata in modo titubante, con un primo quarto sottotono – ha dichiarato il coach Alfredo LazzarottiDopodichè, nel secondo e terzo quarto, siamo riusciti a raddoppiare giocando benissimo, passandoci la palla e comunicando in difesa. Nell’ultimo quarto abbiamo ceduto un po’ ma siamo molto soddisfatti di questa prima vittoria». Una vittoria di tutti, in cui coach Lazzarotti ha dato spazio infatti a tutta la sua panchina, affinché la crescita sia dell’intera squadra.

Ottime le prestazioni di Verso in difesa, del capitano Augello, di Mazzei, Bova, Lazzarotti, Giuliano e Vescio A. che hanno portato a casa una bellissima vittoria di squadra.

Prossima gara: Basketball Lamezia vs Bim Bum Basket Rende martedì 11 novembre, ore 19.15, Palagagliardi di Lamezia Terme.

Soverato 51, Basketball Lamezia 80 (13-17; 9-25;16-22; 13-16)

Basketball Lamezia: Giuliano 2, Lazzarotti G., Mazzei 18, Bova 17, Mastroianni, Augello 17, Lazzarotti R. 5, Verso 2, Barbagallo, Vescio A., Vescio A. 19 All. Lazzarotti A.

Tag
Foto di Redazione Redazione43 minuti fa
44 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Redazione

Redazione

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio