Prime nevicate in Calabria, interventi Anas sulle strade statali in provincia di Cosenza

Con l’arrivo delle prime nevicate, i mezzi e il personale Anas sono intervenuti lungo la SS 107, nel tratto del valico di Fago del Soldato, e sulla SS 108 Bis, in provincia di Cosenza.
Le squadre sono state impegnate con spargisale e sgombraneve per garantire la piena transitabilità delle arterie stradali e prevenire la formazione di ghiaccio, assicurando così una viabilità in sicurezza.
Il personale Anas mantiene un presidio costante h24 sull’intera rete di competenza, monitorando l’evoluzione delle condizioni meteorologiche e intervenendo in caso di necessità.
Anas invita gli automobilisti a procedere con massima prudenza, a rispettare le indicazioni del personale presente sul posto e a mettersi in viaggio solo con adeguato equipaggiamento invernale.
Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda: quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga, per la tua sicurezza e quella degli altri.
Per una mobilità informata, l’evoluzione del traffico in tempo reale è disponibile sull’app gratuita “VAI” di Anas, scaricabile da App Store e Play Store.
Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile al numero verde gratuito 800.841.148.
