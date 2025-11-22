Prime nevicate in Calabria, interventi Anas sulle strade statali in provincia di Cosenza

Con l’arrivo delle prime nevicate, i mezzi e il personale Anas sono intervenuti lungo la SS 107, nel tratto del valico di Fago del Soldato, e sulla SS 108 Bis, in provincia di Cosenza.

Le squadre sono state impegnate con spargisale e sgombraneve per garantire la piena transitabilità delle arterie stradali e prevenire la formazione di ghiaccio, assicurando così una viabilità in sicurezza.

Il personale Anas mantiene un presidio costante h24 sull’intera rete di competenza, monitorando l’evoluzione delle condizioni meteorologiche e intervenendo in caso di necessità.

Anas invita gli automobilisti a procedere con massima prudenza, a rispettare le indicazioni del personale presente sul posto e a mettersi in viaggio solo con adeguato equipaggiamento invernale.

