Primo congresso internazionale “La donna e i suoi cambiamenti: dall’adolescenza alla menopausa”

“Obiettivo del congresso è di implementare i percorsi della prevenzione nelle diverse fasi della vita della donna partendo dall’adolescenza sino alla terza età, tra riproduzioni e screening oncologici, senza tralasciare la prevenzione nel percorso nascita così da ridurre la morbilità e mortalità materno fetale – spiega il dottore Franco Sarica -. A tal fine, risulta importante sviluppare percorsi integrati e sinergici tra la medicina dei servizi territoriali ed ospedalieri coinvolgendo sia esperti del settore, sia operatori sanitari della medicina territoriale protagonisti nei percorsi di prevenzione. Sotto quest’ottica è possibile offrire un approccio olistico e completo alle necessità delle pazienti tenendo sempre presente che dietro ad ogni consulto, c’è una donna che ci affida il suo benessere e la sua fiducia”.

Il Congresso è rivolto ai laureati in medicina e chirurgia specialisti in ginecologia e ostetricia, chirurgia generale, chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, endocrinologia, dermatologia, ai medici di medicina generale, ai laureati in Biologia e in Scienze infermieristiche ed ostetriche. Ogni sessione darà un ampio spazio alla discussione e al confronto.