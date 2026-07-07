Primo Consiglio comunale all’aperto, Marcianò (Noi Moderati): “La politica torna ad ascoltare i cittadini”

“Il primo Consiglio comunale celebrato all’aperto ha rappresentato un segnale importante di vicinanza tra le istituzioni e la comunità.

Portare l’Aula in uno dei luoghi simbolo della città significa affermare che la politica non deve chiudersi nei palazzi, ma confrontarsi con i cittadini, guardandoli negli occhi e rendendoli partecipi della vita democratica”.

Lo dichiara Michele Marcianò, esponente di Noi Moderati, commentando la seduta inaugurale di ieri sera all’Arena Ciccio Franco del nuovo Consiglio comunale.

“Naturalmente prosegue Marcianò il valore simbolico di questa scelta sarà accompagnato da un metodo amministrativo improntato alla trasparenza, all’ascolto e alla concretezza.

I reggini non chiedono soltanto gesti significativi, ma risposte puntuali ai problemi quotidiani: decoro urbano, manutenzione, servizi efficienti, sviluppo economico e opportunità per i giovani”.

“Come Noi Moderati aggiunge guardiamo con favore a tutte quelle iniziative che rafforzano il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini.

L’Arena Ciccio Franco è stata, per una sera, il luogo in cui la democrazia si è mostrata in maniera aperta e partecipata. Adesso, però, inizia la fase più impegnativa: trasformare entusiasmo e aspettative in azioni amministrative efficaci”.

“Il nostro auspicio è che questo spirito di apertura voluto dal neo sindaco Cannizzaro diventi uno stile di governo per tutti.

Una città cresce quando le istituzioni sono presenti, accessibili e capaci di coinvolgere la comunità nelle grandi scelte, senza mai perdere di vista l’obiettivo principale: migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini”.