Primo Convegno degli RTD & ICT del Sud: la Calabria protagonista della trasformazione digitale della PA

È in Calabria che si svolge il primo evento in Italia dedicato agli RTD (Responsabili per la Transizione al Digitale), ai professionisti ICT (Information and Communication Technology) e agli Amministratori della Pubblica Amministrazione del Mezzogiorno.

L’iniziativa, promossa dal Polo Digitale Calabria – Polo Digitale PA, guidato dal Presidente Emilio De Rango, e realizzata con il patrocinio del Comune di Lattarico e di ASSINTEL – Associazione Nazionale Imprese ICT e digitali di Confcommercio Imprese per l’Italia, rappresenta un’occasione unica per condividere strategie, innovazione e visioni comuni, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione dell’ecosistema digitale nazionale.

Commento del Presidente Emilio De Rango – Polo Digitale Calabria / Polo Digitale PA

“giorno 27, a Lattarico, nasce un momento storico per la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione in Italia. Il primo Convegno degli RTD e dei Professionisti ICT del Sud non è solo un evento: è un segnale chiaro.

La Calabria è pronta a essere protagonista dell’innovazione, a guidare la rete degli enti e delle competenze digitali, e a dimostrare che dal Sud può partire una trasformazione concreta, sostenibile e vicina ai cittadini.

Il Polo Digitale PA cresce ogni giorno grazie alla fiducia e alla partecipazione degli enti e dei professionisti, diventando un punto di riferimento stabile e autorevole per l’ecosistema digitale nazionale.”

Programma dell’evento

09:30 – Inizio Open Coffee

Saluti Istituzionali:

Antonella Blandi – Sindaco Comune di Lattarico

Moderatore:

Salvatore Belsito – Animatore Digitale CPIA Cosenza e Coordinatore Regionale Scuola e Istruzione, Polo Digitale Calabria

Interventi principali:

Emilio De Rango – Presidente Polo Digitale Calabria / Polo Digitale PA

“Dalla Calabria parte l’Italia digitale: costruire insieme l’ecosistema digitale della PA”

Giovanni Soda – Dirigente Comune di Corigliano/Rossano

Programmazione e investimenti nel Digitale del Comune di Corigliano/Rossano

Giuseppe Stumpo – Coordinatore RTD Area Sud Polo Digitale PA e RTD Comune di Corigliano/Rossano

Aggiornamento del Piano Triennale

Maurizio Mensi – Consigliere CIU Unionquadri al Comitato Economico e Sociale Europeo di Bruxelles

Le professioni dell’innovazione e la sfida delle nuove tecnologie, fra IA e cybersicurezza

Antonio Infantino – Coordinatore Regionale RTD Polo Digitale PA

La trasformazione digitale della PA Locale e il ruolo del RTD

Carlo Tiberti – Responsabile ICDL Italia e Member Board Fondazione ICDL

Antonella Fancello – Member Board AICA, Docente Universitaria e Government Amministrazione Digitale

Le certificazioni ICDL “Cyber Security” e “AI Artificial Intelligence”

Carmine Gallo – Direttore Generale Polo Digitale Calabria e Presidente AICA Calabria

Opportunità per la trasformazione digitale: il bando Risorse in Comune

Gabriella Ancora – Presidente Nazionale CIU Unionquadri

Cinquant’anni di CIU Unionquadri: un viaggio attraverso le trasformazioni del mondo del lavoro

Francesco Cannataro – Coordinatore Nazionale Polo Digitale PA

Saluti e ringraziamenti finali, firma protocolli dei nuovi Comuni associati, consegna dei tesserini e delle targhe

13:30 – Conclusione dei lavori

L’evento rappresenta un momento strategico per valorizzare la rete degli RTD e dei professionisti ICT come protagonisti della modernizzazione della Pubblica Amministrazione, creando un punto di incontro tra enti locali, regioni e strutture nazionali.

“Con questo primo convegno vogliamo dare un segnale chiaro: la Calabria si pone come punto di riferimento per l’innovazione digitale della Pubblica Amministrazione, costruendo una rete di competenze e visioni condivise al servizio del Paese”, dichiara Francesco Cannataro, Coordinatore Nazionale Polo Digitale PA.”