Princi “Roberto Occhiuto integerrimo, ne uscirà ancora più forte”

“Ho avuto modo di lavorare fianco a fianco con il Presidente Roberto Occhiuto e conosco bene l’integrità, la serietà e il rigore con cui ha sempre operato.

In questi anni ha speso ogni energia al servizio della Calabria, con passione, dedizione, metodo e un profondo senso delle istituzioni. Roberto Occhiuto è una persona perbene e un amministratore integerrimo. Sono certa che saprà dimostrare la sua totale estraneità ai fatti contestati e che, proprio da questa prova, ne uscirà ancora più forte”.

Lo afferma l’europarlamentare calabrese Giusi Princi, dopo che lo stesso Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha annunciato di aver ricevuto un avviso di garanzia.

“Il sostegno trasversale che sta ricevendo in queste ore, a partire dalla società civile aggiunge, dimostra quanto sia stimato e apprezzato per il suo operato, per la sua determinazione, per la visione e la lungimiranza.

È una guida capace che, giorno dopo giorno conclude Giusi Princi, sta costruendo con concretezza e credibilità un nuovo modello di buon governo per la Calabria”.