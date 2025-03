Pro Loco Cittanova su riconoscimento Epli a Palazzo Madama

La Pro Loco di Cittanova riceverà il Marchio di Qualità EPLI per la sezione “Sagra d’Eccellenza” il prossimo 19 marzo a Roma, nel prestigioso contesto di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica. Un nuovo e straordinario riconoscimento per la storica Associazione Turistica guidata dal Presidente Giuseppe Gentile, prestigioso e di caratura nazionale, che premia il lavoro lungo di oltre vent’anni dedicato alla Festa Nazionale dello Stocco, di cui la celebre Sagra è parte centrale e caratterizzante, nel segno della promozione e della valorizzazione della tradizione enogastronomica di Cittanova e dell’intera regione.

L’evento, giunto nel 2024 alla sua XXIII edizione, vede operare in stretta sinergia la Pro Loco e l’Azienda Stocco&Stocco regalando alla Calabria, nel corso degli anni, appuntamenti culinari e musicali d’eccezione, diventando tappa imprescindibile per l’agenda socioculturale del Sud Italia.

La celebre e storicizzata manifestazione agostana vede partner imprescindibile e determinante l’Azienda Stocco&Stocco di Francesco D’Agostino, eccellenza produttiva italiana e grande motore organizzativo, logistico ed economico della Festa. Una realtà leader nel settore ittico e nella lavorazione e commercializzazione dello stoccafisso.

Il connubio tra Pro Loco e Azienda Stocco&Stocco prosegue da decenni e, oggi, raccoglie un significativo riconoscimento nazionale. Oggi, la kermesse conosciuta in tutto il Paese, rappresenta una delle tappe fondamentali del turismo enogastronomico e di qualità della regione. Un ruolo costruito con sapienza, competenza e con tanto impegno.

Il Marchio autentico verrà consegnato durante una cerimonia organizzata da EPLI, alla quale parteciperanno numerosi rappresentanti istituzionali, tra cui il Sindaco di Cittanova avv. Domenico Antico.

«L’Associazione Turistica Pro Loco opera da decenni al servizio della Comunità cittanovese, della sua storia, della sua identità e delle sue eccellenze – ha affermato il Presidente Giuseppe Gentile – mettendo al servizio di un progetto virtuoso competenze, abnegazione e passione. Un lavoro costante e di qualità che ci ha consentito di ottenere risultati impensabili, nel solco di quell’amore genuino che nutriamo per il nostro paese. Siamo orgogliosi del riconoscimento che l’EPLI ha inteso conferirci e che premia tanti anni di impegno al servizio del territorio. Il prossimo 19 marzo saremo a Roma per ritirare il Marchio di Qualità. Questo momento di gioia lo condividiamo con la Comunità di Cittanova e con un protagonista fondamentale per l’azione della Pro Loco, l’Azienda Stocco&Stocco di Francesco D’Agostino, partner storico e determinante per la riuscita della Festa Nazionale dello Stocco».