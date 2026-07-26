Pro Loco di Cropani, l’estate 2026 all’insegna di musica, tradizione, e poi… “Arte in Movimento”

È tutto pronto, la Pro Loco di Cropani, rappresentata dal presidente Angelino Grano e dal direttivo, con la collaborazione delle istituzioni locali e delle aziende del territorio, presenta la programmazione estiva 2026, un cartellone di eventi che unisce sapori, musica e cultura d’eccellenza per valorizzare il territorio e destagionalizzare l’offerta turistica.

Mercoledì 6 Agosto – Cuturella “Sagra Sapori E Tradizioni Cuturellesi”.

In Via delle Stelle torna la sagra più attesa dell’estate. Piatti tipici preparati da mani sapienti e poi musica, convivialità. Contributo: 5,00 euro, tutto compreso.

Martedì 12 Agosto, Lungomare di Cropani, XVIII° Edizione di “Piccantissima Sera”, la notte più piccante dell’anno con il concerto del mitico gruppo “Il Giardino dei Semplici”. Gran Finale: la tradizionale Gara dei Mangiatori di Peperoncino. Chi riuscirà a mangiarne di più si aggiudicherà un grazioso omaggio e un premio in denaro.

Musica, folklore e prodotti tipici calabresi per una serata all’insegna del gusto… e del fuoco! E si sfora in autunno.

Dal 6 al 10 Ottobre, Tenuta San Fili e Convento dei Padri Cappuccini “Arte in Movimento” , Evento di rilevanza nazionale. Un grande progetto finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito del POC 2014/2020 , Azione 6.8.3 “Sostegno e promozione turistica e culturale”, realizzato dalla Pro Loco di Cropani, con il supporto delle istituzioni locali e delle realtà imprenditoriali del territorio, che propone un’offerta artistica e culturale di elevato pregio.

Obiettivi e contenuti di “Arte in Movimento”: Mostra d’arte con opere selezionate e curate da un direttore artistico di caratura internazionale: Esposizione di quadri di rilevanza internazionale con dedica all’artista Mimmo Rotella curata dal prestioso maestro artista Luigi Verrino;

Innovazioni tecnologiche e installazioni multisensoriali per un’esperienza immersiva; Valorizzazione del patrimonio enogastronomico di Cropani con focus sulle realtà locali e artigianali. Un evento gratuito, inclusivo e dedicato ai giovani con partecipazione attiva di studenti, famiglie e persone con disabilità.

Si punta alla valorizzazione del territorio e destagionalizzazione della proposta turistico-culturale. Momenti clou dell’evento: Esposizione di opere di rilevanza internazionale dedicate a Mimmo Rotella; Degustazione di prodotti tipici locali offerti dalle aziende del territorio;

Presenza di autorità istituzionali di tutti i settori; Intitolazione di una targa in ricordo di Concetta Basile, prima donna laureata di Cropani; Ultima sera: presentazione del libro dedicato a Don Raffaele Piccolo, il prete di Cuturella, e apposizione di una targa commemorativa presso la sua residenza.