Pro Loco di Gioiosa Ionica, un faro di inclusività e cultura nella Vallata del Torbido

La Pro Loco di Gioiosa Ionica continua a svolgere un ruolo fondamentale come punto di riferimento per l’assistenza turistica nella Vallata del Torbido e nella Locride.

Riconosciuta per la sua attiva partecipazione e collaborazione in ogni evento che si svolge nel paese, l’associazione riceve quotidianamente attestati di stima e gratitudine, come afferma il Presidente Rosario Bombardiere, che si dice «davvero soddisfatto dell’andamento dell’associazione e del contributo fornito dai giovani del servizio civile».

«La nostra è una Pro Loco esclusiva ma inclusiva», sottolinea Bombardiere.

«Esclusiva perché ciò che facciamo è svolto con forte motivazione, ed inclusiva perché accogliamo tutti». Questo impegno verso una comunità unita e solidale si riflette nelle numerose iniziative intraprese dall’associazione.

Proprio oggi pomeriggio, una delegazione della Pro Loco ha partecipato a un’importante festa organizzata in piazza Vittorio Veneto per celebrare Eid Mubarak.

Quest’evento, dedicato alla comunità, rappresenta non solo un momento di festa ma anche un’opportunità per promuovere l’integrazione e la solidarietà tra le diverse culture presenti sul territorio.

Con iniziative come questa, la Pro Loco di Gioiosa Ionica continua a dimostrare il proprio valore nella promozione di una società coesa e aperta alla diversità, confermandosi come un importante motore di crescita culturale e sociale della regione.