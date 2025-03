Pro Loco Gioiosa, Deodato (Presidente UnPli Reggio Calabria) “dichiarazioni dell’Amministrazione gravi e infondate”

“Le affermazioni di Gioiosa Bene Comune nei confronti della Pro Loco di Gioiosa Ionica sono davvero gravi e meritano una risposta adeguata.

È evidente che la Pro Loco di questo splendido comune della fascia jonica reggina sia una delle realtà più attive e operative della Calabria, come attestato dalle numerose manifestazioni che organizza nel corso dell’anno, dalle sagre storiche agli eventi in piazza”.

Queste le parole di Rocco Deodato, presidente provinciale e segretario regionale dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia.

“Importante prosegue Deodato il lavoro svolto da questa associazione, che da anni è rinomata per il suo impegno nell’assistenza turistica, con la disponibilità garantita sette giorni su sette.

È fondamentale riconoscere anche il valore e patrimonio umano delle persone che, oltre ad essere in prima linea per portare avanti la locale Pro Loco, grazie alla loro dedizione, occupano ruoli significativi all’interno dell’ Unpli a livello provinciale, regionale e anche nazionale”.

Il Presidente Provinciale di Unpli Reggio Calabria conclude con un messaggio per il Sindaco: “mi auguro sinceramente che queste affermazioni infondate, se non addirittura dettate impulsivamente da componenti della Giunta, vengano smentite al più presto, per evitare sterili polemiche che non giovano a nessuno.

Sarebbe altresì corretto scusarsi con tutto il mondo delle Pro Loco, fatto di volontari che mettono a disposizione il loro tempo per poter portare avanti eventi per il territorio, come è evidente a Gioiosa Ionica.

È essenziale tutelare il lavoro innegabile svolto dal Presidente Rosario Bombardiere e da tutti i soci, documentabile anche forse con una semplice ricerca sul web, perché il loro impegno merita rispetto e soprattutto riconoscimento da parte dell’Amministrazione.

La collaborazione e il sostegno reciproco sono determinanti per il progresso della dell’intera comunità calabrese”.