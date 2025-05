Prof.ssa Ruggeri riconosce l’impegno di Sicur Piana S.r.l.: “Mi fanno sentire protetta e sicura”

Maropati, 6 Maggio 2025 – Un’importante testimonianza di apprezzamento è giunta alla Sicur Piana S.r.l., istituto di vigilanza attivo sul territorio. La Prof.ssa Natalia Ruggeri, cliente affezionata dal lontano ottobre 2016, ha voluto esprimere la sua profonda soddisfazione per l’alto livello di servizio ricevuto.

In una lettera indirizzata al Direttore Marco Muratori, la Prof.ssa Ruggeri ha sottolineato come la professionalità e l’umanità del personale abbiano creato un clima di fiducia e serenità. La costante presenza e attenzione della Centrale Operativa, in particolare, le fanno sentire protetta e sicura in ogni circostanza.

La lettera evidenzia anche la disponibilità e la cortesia del Direttore Marco Muratori, sin dall’avvio del rapporto contrattuale. Un plauso è stato rivolto anche ai Security Manager Marco Muratori e Domenico Sorbilli, per la loro prontezza nell’intervenire, dimostrata anche al di fuori dei normali orari di servizio.

Un episodio degno di nota, legato a un’improvvisa interruzione di corrente, ha messo in luce le qualità umane delle Guardie Giurate Giovanni Sposato, Giuseppe Ioculano e Vincenzo Laficara. La Prof.ssa Ruggeri ha raccontato di come la Guardia Vincenzo Lapiara le abbia tenuto compagnia per oltre mezz’ora durante il disservizio, offrendo un supporto che va oltre il semplice compito di sorveglianza. Questo gesto di attenzione è stato particolarmente apprezzato, soprattutto considerando il fatto che la Prof.ssa Ruggeri vive da sola.

La lettera si conclude con sentiti ringraziamenti e l’augurio di una lunga e proficua collaborazione tra la Prof.ssa Ruggeri e Sicur Piana S.r.l.. Questa testimonianza rappresenta un importante riconoscimento per l’impegno dell’istituto di vigilanza nel fornire un servizio che coniuga efficacia e sensibilità umana.