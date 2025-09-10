Professioni sanitarie: boom di iscritti al concorso dell’Università Magna Graecia di Catanzaro

L’Università Magna Graecia conferma la sua attrattività in relazione a tutti i corsi di laurea delle Professioni sanitarie. Boom di iscritti al concorso dell’Ateneo di Catanzaro: in totale i candidati sono stati 1.400.

Dati che dimostrano la leadership dell’Ateneo di Catanzaro in un campo così importante e strategico come quello sanitario. I numeri parlano chiaro: nonostante la novità del semestre filtro, l’Università Magna Graecia ha registrato iscrizioni in crescita per tutti i corsi di laurea delle professioni sanitarie, superando in molti casi le aspettative e la media di altre università.

Questo risultato non è affatto casuale. È il frutto di una visione lungimirante, di investimenti mirati e dello straordinario impegno dei docenti che guidano i corsi e che hanno sempre puntato sulla formazione di qualità.

L’Università Magna Graecia di Catanzaro, nell’ambito delle professioni sanitarie, vanta un’offerta diversificata: Infermieristica, Infermieristica Interateneo – Sede didattica RC, Fisioterapia, Ostetricia, Logopedia, Dietistica, Tecnico di radiologia medica, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecnico di Fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Igiene Dentale, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

Un ampio ventaglio di possibilità per una formazione d’eccellenza, potenziata anche grazie all’utilizzo di laboratori all’avanguardia e all’avvio di percorsi di specializzazione che rispondono alle reali esigenze del Servizio Sanitario Nazionale.

“Siamo estremamente orgogliosi di questi numeri. Questo boom di iscrizioni dichiara il rettore dell’UMG, prof. Giovanni Cuda rappresenta per noi una conferma della qualità della nostra offerta formativa. Preparare i futuri professionisti della sanità è una grande responsabilità per il nostro Ateneo.

Competitività e attrattività sono due parole chiave nella nostra attività quotidiana e il nostro impegno è quello di fornire le migliori competenze necessarie per affrontare le sfide del futuro.

Il nostro approccio, che unisce teoria e pratica, si è dimostrato vincente ed è stato riconosciuto e scelto dai giovani calabresi e non solo.

La formazione di qualità garantita dall’Ateneo di Catanzaro evidenzia Cuda si riflette storicamente anche nei tassi di occupazione dei nostri laureati che trovano, nell’immediatezza, collocazione nel mondo del lavoro”.

I dati relativi ai Corsi di laurea dell’Università Magna Graecia nel dettaglio

Infermieristica UMG su 360 posti disponibili, è la prima scelta per ben 424 candidati; per Infermieristica interateneo RC, su 90 disponibilità, Catanzaro è la prima scelta di 172 iscritti.

Il Corso in dietistica, su un totale di 27 posti disponibili, è la prima di scelta di 27 iscritti; per il corso di laurea in fisioterapia su 67 posti disponibili, l’UMG è la prima scelta per ben 350 candidati; per il corso di laurea in Igienista dentale, su 27 posti disponibili, Catanzaro è la prima scelta per 63 candidati.Tecnico di Fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, su 9 posti, è per 9 candidati la prima scelta.

Logopedia, su 31 disponibilità, è la prima scelta di 93 candidati. Ostetricia, su 40 posti, è la prima scelta di 94 iscritti. Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, su 31 posti, è la prima scelta di 22 iscritti.

Tecnico di laboratorio, su 27 posti, è la prima scelta di 29 candidati. Tecnico di radiologia, su 31 posti, è la prima scelta di 177 candidati.

Il boom di iscrizioni non è solo un dato statistico ma il segnale di una fiducia riposta nell’Università Magna Graecia che, da anni, è leader nel settore della formazione sanitaria e continua ad essere garanzia di eccellenza ed innovazione.