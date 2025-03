Progetto “Agricoltura informata”: al via i prossimi incontro informativi sul broccolo di Bisignano

Prosegue il percorso di valorizzazione e promozione del broccolo di Bisignano tracciato con grande impegno e successo dal GAL Valle del Crati, grazie ai diversi forum e alle numerose attività informative rivolte alle aziende agricole del settore.

L’interessante iniziativa di divulgazione rientra nell’ambito dell’Intervento 1.2.1 progetto “Agricoltura Informata” III° Stralcio.

Dopo il buon risultato ottenuto negli ultimi anni, che sta vedendo questo singolare ortaggio imporsi sempre più sui mercati locali e nazionali, il GAL metterà in evidenza il calendario dei futuri eventi informativi nel corso di un apposito incontro illustrativo che si terrà giovedì 20 marzo 2025, alle ore 16.00, presso la sede del Gruppo di Azione Locale “Valle del Crati”, sita in Via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 37 in Località Petraro di Rose (CS), che verterà sulla Filiera del Broccolo di Bisignano.

Nel corso dell’incontro, l’esperto agronomo Luca Petrassi promuoverà i forum informativi finalizzati al trasferimento di informazioni e innovazioni riguardo le nuove tecniche di coltivazione, conservazione e trasformazione.

All’evento illustrativo, moderato dal giornalista Valerio Caparelli, oltre alla partecipazione dell’agronomo Petrassi, interverranno la Presidente del GAL Valle del Crati, Rosaria Amalia Capparelli, il Direttore del GAL, Pierfranco Costa, e il Direttore Generale dell’ARSAC, Fulvia Michela Caligiuri.

La prima attività informativa in programma si terrà il prossimo mercoledì 02 aprile, a partire dalle ore 16.00, presso la sede del GAL Valle del Crati, con un forum che tratterà le “Scelte varietali, tecniche ed epoche di impianto, metodi di coltivazione integrato e biologico, irrigazione e nutrizione, difesa, destagionalizzazione, raccolta, peculiarità nutrizionali e nutraceutiche”.

Sullo stesso tema del forum avrà luogo un primo incontro sul campo con i vari partecipanti, che si terrà giovedì 03 aprile, a partire dalle ore 15.30, presso l’Azienda Agricola Scrivano, sita in Contrada Succiommo di Bisignano (CS).

Il secondo forum, invece, programmato per martedì 15 aprile, con inizio alle ore 16.00, presso la sede del GAL Valle del Crati, verterà sullo “Stoccaggio prodotto, manipolazione, pre lavorazioni per la vendita, tecniche di packaging”.

Anche per il secondo incontro sul campo, che si terrà mercoledì 16 aprile, a partire dalle ore 15.30, presso l’azienda GIAS di Mongrassano (sita in Via Nazionale), l’esperto Petrassi rinnoverà in forma pratica il tema della relazione tenuta il giorno precedente.

Anche questa iniziativa sulla Filiera del Broccolo di Bisignano è inclusa nel PAL Valle del Crati, Mis. 19.02 – Int. 1.2.1 “Sostegno per progetti dimostrativi ed azioni di informazione”.

Si tiene ad evidenziare che il GAL, richiamandosi ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in particolare all’Art. 9, invita tutti coloro che necessitano di esigenze specifiche ad inviare una mail all’indirizzo gal@galcrati.it oppure a telefonare al numero +39 0984 903161, esplicitando i propri bisogni, in modo da poter porre tempestivamente in essere tutte le iniziative opportune alla piena fruizione dei servizi informativi.