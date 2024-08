Progetto COSMO – Cosenza Micromondi: Le nuove attività in programma tra fine agosto e inizio settembre

Si delineano tra la fine del mese di agosto e l’inizio di settembre le nuove iniziative ed attività promosse da COSMO – Cosenza MicroMondi, il nuovo progetto coordinato da La Rivoluzione delle Seppie e sostenuto dal programma Agenda Urbana del Comune di Cosenza, lanciato ad aprile 2024 con l’obiettivo di rigenerare e creare valore attorno ai quartieri del centro storico di Cosenza.

Dopo essere stati protagonisti durante l’estate di diverse attività che hanno “acceso” il centro storico di Cosenza, dal videomapping “Astral Machines” realizzato dagli artisti Roberto Alfano e Francesco Tosini sulla facciata posteriore del Duomo per il progetto “Oltre lo spazio”, alla mostra “Alveari Digitali” curata dall’artista Elio Fortunato presso gli spazi dell’ex MAM in Corso Telesio, sino alla curatela dell’evento “Cosenza Green Route” per il lancio del servizio di mobilità condivisa Corrente, COSMO prosegue il suo progetto di creare un ecosistema di innovazione digitale e animazione territoriale, capace di raccontare in maniera innovativa le fucine di storie di cui è composto il centro storico di Cosenza. “L’obiettivo è creare un modello di collaborazione tra i nuovi hub, le imprese, l’università e la comunità, basato sull’integrazione e la sostenibilità, che sia in grado di produrre innovazione per il territorio in un’ottica inclusiva e generativa” – spiega Rita Elvira Adamo, coordinatrice del progetto.

Dal 27 agosto al 2 settembre COSMO presenta Kinoki LAB Cosenza, un laboratorio di cinema del reale per i ragazzi dai 12 ai 18 anni ospiti della Casa famiglia Santa Teresa del Bambin Gesù – Suore Minime della Passione di N.S.G.C. di Cosenza. Tenuto da Giuseppe Bisceglia, autore e regista indipendente nato a Cosenza, docente della Scuola Holden di Torino, Kinoki LAB è un laboratorio di esplorazione e osservazione del centro storico di Cosenza con strumenti multimediali e metodi del cinema del reale, per stimolare la discussione sui luoghi e sui personaggi dei quartieri, mettendo in scena la realtà della città vecchia attraverso lo sguardo del gruppo di lavoro.

Il 12 settembre è in programma invece la “Cena di Strada con le Osterie dei Rivocati”, un incontro conviviale aperto a tutta la cittadinanza, che si terrà lungo tutta Via dei Rivocati coinvolgendo le osterie del quartiere, oltre alle diverse realtà dei Rivocati con cui Cosmo ha collaborato negli ultimi mesi, da Lagoon a Lele Handmade. A curare l’allestimento della tavolata sarà Post Disaster, collettivo italiano interdisciplinare che concentra la propria ricerca sul sud del Mediterraneo, con l’obiettivo di generare operazioni di confronto per una riappropriazione critica dell’identità di luoghi e comunità. Durante la serata è in programma anche la presentazione del Segno dei Rivocati, il simbolo che è stato scelto come identificativo del quartiere, realizzato insieme agli studenti del Liceo Lucrezia della Valle durante i laboratori tenutisi nello scorso mese di maggio in collaborazione con VNMS1926 e Lanificio Leo. A completare l’evento anche i live di Kiave, Reevocati e il dj-set di Dj Kerò.

Sottolinea sempre Rita Elvira Adamo: “Per i prossimi mesi, gli eventi ma anche i luoghi del centro storico promossi attraverso il progetto, saranno come delle antenne sul territorio, con l’obiettivo di attrarre una comunità temporanea di nomadi digitali, artisti, start-upper, ricercatori, professionisti e docenti che possano animare i vicoli della città vecchia, ma anche sensibilizzare questi soggetti all’ascolto e allo scambio con il territorio, al fine non solo di creare sinergie ma anche di poter fungere da sinapsi tra i grandi temi contemporanei globali e le comunità e i territori, creando un livello di scambio positivo per entrambe le parti”.

COSMO si conferma quindi progetto che non mira soltanto a migliorare la competitività del territorio e a creare un ecosistema di innovazione e crescita, ma punta anche a generare una serie di esternalità positive, come ad esempio lo sviluppo di turismo culturale, la lotta alla dispersione scolastica e allo spopolamento. Grazie al suo sistema “di antenne”, COSMO ha l’obiettivo di fornire servizi come la formazione, la promozione di una cultura Glocal e la creazione di reti di collaborazione e di scambio di conoscenze.