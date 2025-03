Progetto Eco Schools “in piena attuazione il progetto per condurre le famiglie alla scoperta della biodiversità”

Si sono concluse con grande successo le escursioni didattiche organizzate nell’ambito del progetto Eco Schools, che hanno coinvolto gli alunni in un percorso immersivo alla scoperta della sostenibilità, della biodiversità e della tutela ambientale.

Le attività si sono svolte il 9, 15 e 16 marzo nei territori del Comune di Villapiana e Plataci, con la partecipazione entusiasta di numerose famiglie, docenti insieme ai componenti del Comitato Eco Schools dell’Istituto tra i quali l’Assessore Lorenza Pastore, la dott.ssa Mariella Russo per il Comune di Villapiana , il vice Sindaco Lena De Paola per il Comune di Plataci e l’agronomo, dott. Mimmo Adduci per l’A.R.S.A.C. Calabria.

L’iniziativa, promossa con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sulle tematiche ambientali, ha visto gli alunni e le loro famiglie impegnati in escursioni realizzate sotto la guida esperta e appassionante del dott. Mimmo Adduci.

Durante le uscite, i partecipanti hanno potuto osservare da vicino le bellezze naturalistiche del territorio, analizzare le specie vegetali locali e comprendere l’importanza della tutela degli ecosistemi e della biodiversità.

Altro tema scelto dalla scuola è “l’alimentazione” per la promozione di buone pratiche alimentari e ambientali.

L’iniziativa ha previsto la somministrazione di questionari ai genitori e agli alunni della scuola finalizzati a raccogliere informazioni sulle abitudini alimentari e sul livello di consapevolezza riguardo alla sostenibilità del cibo.

I dati raccolti e analizzati serviranno a sviluppare strategie educative mirate a migliorare la qualità della nutrizione all’interno delle scuole e nelle famiglie.

Le iniziative hanno ricevuto il sostegno delle amministrazioni comunali di Villapiana e Plataci, che hanno sottolineato l’importanza di investire nella formazione ambientale per costruire una società più consapevole e responsabile.

“Coinvolgere i giovani nella tutela del proprio territorio e nella conoscenza dei principi che regolano una sana alimentazione è fondamentale per garantire un futuro più sostenibile.

Queste escursioni rappresentano un passo significativo verso una maggiore consapevolezza ambientale”, ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Lorenza Pastore” del Comune di Villapiana.

Il progetto Eco Schools, che continua a promuovere attività di sensibilizzazione ambientale nelle scuole si conferma un’importante opportunità educativa per le nuove generazioni.

Ma siamo solo all’inizio!Il giorno 20/03/2025 nella Scuola Secondaria di primo grado di Villapiana Centro si è tenuta la seconda riunione dell’Eco-Comitato di Villapiana, presieduto dal Dirigente scolastico, prof.ssa Daniela De Salvatore, per approntare e definire i “piani di azione” del progetto Eco-Schools che vedrà coinvolti alunni genitori e docenti per definirne obiettivi, persone responsabili, e tempistica per la realizzazione.

Arrivederci al prossimo passo!