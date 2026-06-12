Progetto “SUD”, sabato 13 giugno a Soverato il secondo appuntamento

Sarà Soverato Superiore a ospitare la seconda tappa del progetto SUD – Sustainable Urban Development in programma per sabato 13 giugno.

La giornata coincide con lo Slow Food Day nazionale e si svolge nel segno del ricordo di Carlo Petrini, fondatore del movimento Slow Food recentemente scomparso, al quale la Condotta di Soverato ha voluto dedicare l’intera iniziativa.

Il programma prenderà il via nel pomeriggio nella zona di “U Chianu” di Soverato Superiore, in Via G. Mazzini, dove dalle ore 15.30 saranno presenti i produttori del mercato contadino e la Pro Loco di Decollatura con i loro prodotti e le loro storie, a testimoniare il valore della biodiversità e delle produzioni locali.

Alle ore 17.00, presso Palazzo Chiefari, la Condotta Slow Food di Soverato presenterà il Laboratorio del Gusto dedicato alla Cuzzupa di Soverato, che diventa protagonista di un percorso sensoriale e narrativo. La giornata sarà dedicata a ricordare la figura di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, recentemente scomparso

Alle ore 18.00, sempre a Palazzo Chiefari, si terrà il convegno “Borghi in transizione. Idee sostenibili per territori che resistono”, organizzato in collaborazione con il Dipartimento DIMEG dell’Università della Calabria.

L’incontro propone una riflessione sul ruolo che cultura, sostenibilità ambientale, produzioni locali e partecipazione delle comunità possono svolgere nei processi di rigenerazione dei piccoli centri, offrendo un confronto tra esperti, attivisti e cittadini attorno a nuovi modelli di sviluppo capaci di coniugare identità territoriale e visioni innovative.

Al tavolo dei relatori siederanno Pietro Curatola, fondatore e presidente dell’Associazione Jump – Gioventù in riSalto e Amministratore Unico di CTE Srl; Anna Pinnarelli, docente del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG) dell’Università della Calabria; Guerino Nisticò, studioso e promotore culturale impegnato nella valorizzazione del borgo di Badolato; Andrea Perrotta, manager culturale e produttore esecutivo del progetto SUD; Emanuele Amoruso, vicesindaco di Soverato; Raffaella Perri, sindaca di Decollatura; Maria Carlotta Rizzuto, professoressa dell’Università Magna Graecia di Catanzaro; e Marisa Gigliotti, in rappresentanza della Condotta Slow Food Soverato, per una riflessione sul ruolo delle produzioni locali e della biodiversità come strumenti di sviluppo sostenibile. Coordinerà i lavori Sarah Procopio, storica.

A seguire, degustazione della Cuzzupa di Soverato abbinata alla Soppressata del Reventino.

La giornata del 13 giugno rappresenta il secondo appuntamento del progetto SUD, dopo la tappa del 31 maggio dedicata alla montagna e alla natura del territorio tra Soverato e Davoli, che ha visto protagonista l’Associazione Cuccuruta Estrema con l’inaugurazione del sentiero escursionistico “Il Sentiero del Tasso” presso il Rifugio Bosco di Davoli.

Il progetto SUD si propone come un modello di rigenerazione culturale dal basso, pensato per contrastare lo spopolamento delle aree interne e promuovere un turismo lento ed esperienziale, capace di mettere in dialogo costa ed entroterra.

L’appuntamento del 13 giugno punta in particolare a restituire centralità alla cultura enogastronomica come patrimonio identitario e strumento di coesione sociale, rafforzando il capitale umano locale attraverso il coinvolgimento diretto di produttori, comunità e istituzioni universitarie.

Il modello proposto è concepito per essere replicabile e scalabile in altri contesti del Sud, unendo innovazione e tradizione con attenzione trasversale alla sostenibilità e all’inclusione.

Il progetto SUD è un’iniziativa culturale integrata finanziata dalla Regione Calabria con risorse PAC 2014/2020, Asse VI, Azione 6.8.3, realizzata dall’ATS composta dall’Associazione Culturale Sirena Ligea (capofila), Slow Food Soverato e Associazione Cuccuruta Estrema, con il contributo scientifico del Dipartimento DIMEG dell’Università della Calabria.