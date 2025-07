Programma Erasmus+ KA171, finanziati nuovi progetti di scambio internazionale proposti dall’Università Magna Graecia di Catanzaro

È stata ammessa a finanziamento dalla Commissione Europea la candidatura presentata dall’Università Magna Graecia di Catanzaro nell’ambito del Programma Erasmus+ KA171 (Call 2025) che promuove gli scambi tra l’Europa e i Paesi non europei.

Il programma è finalizzato alla realizzazione di attività di mobilità, per fini di studio e d’insegnamento, degli studenti e dei docenti degli atenei coinvolti che avranno così l’opportunità di entrare in contatto con realtà accademiche di eccellenza.

L’ammontare complessivo del finanziamento ottenuto per la realizzazione dei progetti, nell’ambito del Programma comunitario Erasmus+ KA171 “Mobility of higher education students and staff supported by external policy funds”, è pari a poco più di 202.000 euro.

La candidatura è stata presentata dall’Università Magna Graecia di Catanzaro su iniziativa dei professori Mariateresa Carbone, Massimo Fresta, Ludovico Montebianco Abenavoli, Salvatore Andrea Pullano, Annarita Trotta e Alessandro Russo, comprendendo l’area tematica di biotecnologie, di farmacia e cosmetica, di ingegneria biomedica, di medicina e chirurgia e di giurisprudenza, economia e sociologia. La candidatura è stata curata, per la parte amministrativa, dall’area Affari Generali dell’Ateneo.

Attraverso il finanziamento ottenuto saranno implementati i partenariati approvati con successo nell’ambito delle precedenti call per il consolidamento di collaborazioni, già avviate nell’ambito della medesima azione, con la Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ucraina), con la Makerere University (Uganda), con le Università di Sarajevo e di Sarajevo Est (Bosnia) e saranno, inoltre, avviati nuovi partenariati con Lviv Polytechnic National University (Ucraina), con l’Università di Pristina (Kosovo) e con Rhodes University (Sud Africa).

La realizzazione del progetto consentirà di sostenere ed espandere il livello di internazionalizzazione degli Atenei partner coinvolti, valorizzando l’attrattività e la ricchezza del sistema formativo nonché la trasmissione di buone pratiche anche oltre l’Europa.

L’internazionalizzazione è uno degli obiettivi strategici dell’Università Magna Graecia di Catanzaro che il rettore dell’Umg, prof. Giovanni Cuda, ha inteso potenziare grazie ad un’attività costante di miglioramento dei servizi e di implementazione dei progetti.

«Desidero esprimere vivo compiacimento per questo ulteriore finanziamento ottenuto dalla nostra Università afferma il rettore Cuda e ringrazio il gruppo dei docenti, i professori Carbone, Fresta, Montebianco Abenavoli, Pullano, Trotta e Russo, promotori di questo importante progetto. Sono grato anche alla prof.ssa Paola Roncada, delegata all’internazionalizzazione, per l’impegno quotidianamente profuso e al personale dell’area Affari Generali per il lavoro instancabile finalizzato al potenziamento dell’ateneo su questo fronte.

La crescita di un ateneo moderno come il nostro è strettamente legata alla capacità di costruire ponti di dialogo e di programmare attività condivise con altre realtà accademiche di prestigio.

Attraverso questi progetti, ancora una volta, l’Università Magna Graecia sottolinea il rettore Cuda potrà offrire delle straordinarie opportunità di crescita, a livello umano e professionale, agli studenti e ai docenti dell’Ateneo di Catanzaro».

Al fine di selezionare gli studenti ed i docenti che parteciperanno alle attività del Programma Erasmus+ KA171, l’Università Magna Graecia procederà, nei prossimi mesi, alla pubblicazione dei relativi bandi di concorso.

Per informazioni, contattare l’Area Affari Generali dell’Ateneo all’indirizzo e-mail socrates@unicz.it.