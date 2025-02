Programma Escursioni 2025, i sentieri dimenticati: domenica 16 febbraio ‘A caminata sup’a nivi

Ci troviamo nel cuore del Parco Nazionale dell’Aspromonte, vero e proprio paradiso per gli escursionisti.

Un panorama vasto, mosso dall’onda irregolare dei crinali, un territorio a cui anche i più assidui frequentatori dei sentieri montani sono legati per la sua naturalità ancora inviolata e per il suo paesaggio. Attraverso un affascinante percorso escursionistico ripercorreremo il passato di chi ha vissuto in questi luoghi e godremo degli angoli più affascinanti del Parco: Piani di Carmelia, Portella Cannavi, Pietra Tagliata e Piani Tabaccari.

Raduno: Ore 10:15 Piani di Carmelia presso la Chiesetta di Santa Maria della Salute

Partenza Escursione: Ore 10:30

Come arrivare: Per quelli che vengono della Tirrenica: uscire a Gioia Tauro e seguire le indicazioni per Delianuova, arrivati a Delianuova seguire le indicazioni per Piani Carmelia, per circa 12 Km.

Per quelli provenienti dalla Ionica Raduno alle ore 9:30 al Crocefisso dello Zillastro, poi si prosegue per circa 15 Km direzione Carmelia.

Quando l’inverno è particolarmente generoso e la neve arriva anche a bassa quota, diventa facile improvvisare una breve e rigenerante escursione. Una camminata semplice e divertente lungo i sentieri che attraversano i boschi innevati e silenziosi, nella magica atmosfera invernale. Condizione ideale per un contatto diretto con la natura autentica, lontana dalla frenesia delle piste. Il trekking sulla neve a passo lento consente, senza eccessiva fatica fisica, di godere della straordinaria bellezza del paesaggio imbiancato che la candida coltre di neve temporaneamente stravolge nella luce e nei colori. Camminare con il freddo che punge le narici è un vero toccasana, rivitalizza il corpo e lo dispone bene ad assaporare le pietanze calde della cucina tipica di montagna che non potranno mancare alla fine del percorso. Il trekking è un’attività da fare durante tutto l’anno; se poi c’è la neve, allora è davvero un’esperienza da non perdere.