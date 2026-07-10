Programmate le necessarie operazioni di disinnesco e brillamento dell’ordigno trovato a Laureana di Borrello

A seguito del rinvenimento, in località “Contrada Vescovaro” del Comune di Laureana di Borrello, all’interno di un terreno privato, di un ordigno residuato bellico, sono state programmate le necessarie operazioni di disinnesco e brillamento.

Lo svolgimento di tali attività, che verranno effettuate dal 21° Reggimento Guastatori dell’Esercito Italiano, è previsto nella notte tra sabato 18 e domenica 19 luglio prossimi, con inizio alle ore 01:00 della giornata di domenica. Contestualmente, presso la Prefettura sarà attivo a partire dalle ore 00:30 il Centro di Coordinamento Soccorsi (C.C.S.).

Al fine di garantire la sicurezza della popolazione durante le operazioni, si è reso necessario adottare dei provvedimenti di interdizione delle aree interessate dall’intervento.

In particolare, verrà chiusa al traffico la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, nel tratto compreso tra gli svincoli di Mileto, in provincia di Vibo Valentia, e Rosarno in provincia di Reggio Calabria.

Il provvedimento sarà in vigore, in entrambe le direzioni di marcia, dalle ore 01:00 alle ore 07:00 di domenica 19 luglio, salvo diverse esigenze che verranno tempestivamente comunicate.

Per garantire la fluidità del traffico durante le ore di chiusura, saranno operativi appositi percorsi alternativi.

I veicoli in transito in direzione Nord saranno obbligatoriamente deviati con uscita allo svincolo di Rosarno.

I mezzi pesanti dovranno proseguire lungo la SS 682 “Jonio-Tirreno”, la SS 106 “Jonica” e la SS 280 “Dei Due Mari”, per poi rientrare in A2 allo svincolo di Lamezia Terme.

I veicoli leggeri potranno, in alternativa, utilizzare la viabilità locale per raggiungere la SS 18 e proseguire verso Nord, con possibilità di rientro in autostrada agli svincoli di Mileto o Sant’Onofrio.

Per chi viaggia in direzione Sud , la circolazione sarà gestita in base alla tipologia di veicolo.

I mezzi pesanti di lunga percorrenza dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo di Lamezia Terme, proseguendo lungo la SS280 “Dei Due Mari”, la SS106 “Jonica” e la SS682 “Jonio-Tirreno”, fino al rientro in A2 presso lo svincolo di Rosarno.

Per i veicoli leggeri, invece, è prevista l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sant’Onofrio, con prosecuzione lungo la SS18 “Tirrena Inferiore” fino al rientro in A2 allo svincolo di Rosarno.

Ulteriori aggiornamenti, relativi alla chiusura delle strade provinciali, comunali e interpoderali in prossimità delle aree in cui verranno effettuate le operazioni, verranno diramati con successivo Comunicato.