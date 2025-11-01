Promosso da UNARMA corso gratuito di inglese, al fine di potenziare le competenze linguistiche

Scalea (CS), 1 novembre 2025 – Il Segretario Provinciale di Cosenza, Dr. Antonio Cardamone, di UNARMA – Associazione Sindacale Carabinieri, ha promosso e organizzato un corso gratuito di lingua inglese rivolto ai propri iscritti appartenenti alla Compagnia Carabinieri di Scalea, finalizzato al potenziamento delle competenze linguistiche operative dei militari impegnati quotidianamente

sul territorio.

Il corso, realizzato in collaborazione con la struttura “Punto Luce”,

che ha messo a disposizione i propri locali per lo svolgimento delle

lezioni, ha registrato un’elevata partecipazione e un riscontro

estremamente positivo da parte dei colleghi.

L’ultima lezione si è tenuta presso la Biblioteca Comunale di Scalea

(CS), concessa per l’occasione, alla presenza di numerosi partecipanti e autorità.

“Questo corso nasce dal desiderio di offrire ai nostri iscritti

un’occasione concreta di crescita professionale” – ha dichiarato Cardamone. “È stato mirato in modo specifico alle interazioni con cittadini stranieri e comunità internazionali, ma anche a tutte quelle operazioni di controllo che fanno parte della quotidianità del servizio — come la richiesta dei documenti, ispezioni e le verifiche di routine — che possono sembrare gesti banali, ma che, se condotti con una maggiore padronanza della terminologia specifica nella lingua inglese, diventano più semplici ed efficaci. Il riscontro ottenuto, con un’ampia e convinta partecipazione, conferma la bontà dell’iniziativa e l’interesse reale verso la formazione.”

“Questo corso rappresenta solo una delle tante attività che UNARMA porta avanti quotidianamente” – conclude Cardamone. “L’obiettivo è quello di sostenere i colleghi non solo nelle rivendicazioni sindacali, ma anche nel loro percorso di crescita e qualificazione professionale, valorizzando il ruolo del Carabiniere nella società.”

A chiudere, il Segretario Generale Regionale Calabria, Fabio Riccio,

presente all’ultima lezione, che ha sottolineato:”Il lavoro svolto dalla Segreteria Provinciale di Cosenza è esemplare

e riflette pienamente lo spirito di UNARMA”.