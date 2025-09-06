Pronta la lista AVS per la Circoscrizione Sud, una lista di qualità e di prospettiva e con grande radicamento sul territorio

Ci siamo! Pronti ad un’avventura elettorale che è carica di difficoltà ma anche piena di entusiasmanti opportunità.

Abbiamo presentato nella Circoscrizione SUD (la provincia di Reggio Calabria) la lista AVS – Alleanza Verdi Sinistra che sosterrà la coalizione guidata dal Presidente Pasquale Tridico.

E’ una lista di donne e uomini, di compagne e compagni, che hanno inteso offrire il loro contributo migliore all’obiettivo di una Calabria più bella e più giusta. E’ una lista che rappresenta totalmente i valori più alti della nostra cultura e della nostra pratica politiche.

E’ una lista che vuole coniugare qualità umana e politica, copertura dei territori, radicamento elettorale. E’ una lista autenticamente di sinistra, ambientalista, della quale andiamo fieri e che sosterremo con ogni energia possibile.

Vi è Mimmo Lucano, Sindaco di Riace ed europarlamentare AVS, simbolo identitario di una Calabria visionaria. Vi è Donatella Di Cesare, filosofa romana ma con radici fortemente calabresi, intelligenza preziosa e fuori dal coro.

Vi è Demetrio Delfino, segretario provinciale di Sinistra Italiana, ex assessore e ed ex Presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria. Vi è Patrizia Gambardella, storica femminista ed ex amministratrice regina, oggi Presidente della Sezione ANPI “Nilde Iotti”.

Vi è Salvatore Fuda, Sindaco per 10 anni e attuale Vicesindaco di Gioiosa Ionica, consigliere metropolitano con deleghe all’ambiente e alla Protezione Civile. Vi è Sonia Patti, psicologa e psicoterapeuta impegnata su Locri e a Roma, attivista sociale ed esperta di programmazione europea.

Vi è Michele Tripodi, sindaco comunista di Polistena, ex assessore e consigliere provinciale, saggista politico.

La campagna elettorale sarà complessa, una sfida comunque affascinante anche per via del poco tempo a disposizione: ma la nostra lista saprà farsi valere esaltando i valori e la passione che caratterizzano la sinistra della provincia di Reggio Calabria.

Dobbiamo lavorare tutti insieme, con la massima dedizione, ad una Calabria nuova: la nostra gente merita una regione finalmente all’altezza della situazione, in cui si affermi la cultura del diritto e venga rigettata la sottomissione del favore, in cui vi siano servizi pubblici e infrastrutture di base realmente funzionanti, in cui vi sia attenzione per tutte le persone in difficoltà.

Alleanza Verdi Sinistra, a supporto del Presidente Tridico, è prontissima alla sfida.

AVS Alleanza Verdi Sinistra

Coordinamento Provinciale Reggio Calabria