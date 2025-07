Prorogata la call per partecipare ai due workshop residenziali di arte contemporanea nel borgo di Gerace

È stata prorogata fino alle ore 23:59 di venerdì 25 luglio 2025 la call rivolta ad artisti e artiste per partecipare a “Best Artist in Gerace”, un progetto di PRS Impresa Sociale in collaborazione con il Comune di Gerace (RC), nell’ambito di “Gerace Porta del Sole”, programma finanziato dal PNRR (Misura M1C3 – Borghi Storici, Linea A).

Due workshop residenziali di arte contemporanea, che si svolgeranno nel centro storico del borgo calabrese, offrono l’opportunità di lavorare sul territorio e con la comunità locale, esplorando il dialogo tra arte, paesaggio e patrimonio.

Il progetto è curato da PRS (già ideatrice di format come Paratissima e Liquida Photofestival), punto di riferimento nazionale per la promozione della creatività emergente. Gerace, incastonato tra le colline dell’Aspromonte e affacciato sullo Ionio, è riconosciuto tra i borghi più belli d’Italia.

La sua storia millenaria e l’identità architettonica offrono un contesto ideale per la sperimentazione artistica.

La call si rivolge a chi lavora con Land Art, installazioni site-specific, scultura ambientale, arte pubblica, street-art e fotografia, con l’obiettivo di attivare nuove narrazioni contemporanee a partire dai luoghi, dai saperi e dai simboli del borgo.

I workshop intitolati “Radici Vive” e “Visioni Millenarie” dureranno 15 giorni ciascuno (8 online e 7 in presenza a Gerace), e saranno condotti da tre tutor artistici: Alessandra Carloni, pittrice e street-artist romana, attiva nel panorama nazionale e internazionale; Ahmad Nejad, artista visivo e ricercatore iraniano attivo tra Torino e Parigi; Giuseppe Gallace, artista visivo calabrese, il cui lavoro costruisce un ponte tra narrazione e simbolo.

Oltre alla produzione di opere site-specific, gli artisti saranno coinvolti in momenti di confronto con la comunità e in restituzioni pubbliche nel tessuto urbano di Gerace. Le opere saranno pensate per intrecciarsi con la memoria e l’identità del luogo.

La partecipazione è gratuita. Agli artisti selezionati sarà garantita ospitalità, un rimborso spese e il supporto curatoriale e tecnico per lo sviluppo dei progetti.

La selezione sarà a cura di una giuria composta da referenti del territorio e membri del team Paratissima.

Tutte le informazioni e il modulo per candidarsi sono disponibili su: www.paratissima.it/best-artist-in-gerace-open-call

CONTATTI:

www.paratissima.it

www.comune.gerace.rc.it