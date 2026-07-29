Prorogati fino al 15 ottobre i termini per la selezione di un nuovo maestro direttore per la banda musicale della GdF

Si informa che i termini per la presentazione delle domande per la procedura concorsuale di reclutamento del

maestro direttore della Banda musicale della Guardia di finanza, originariamente fissati alle ore 12:00 del 1°

agosto 2026, sono stati prorogati alle ore 12:00 del 15 ottobre 2026.

Si ricorda che possono partecipare al concorso i militari in servizio nel Corpo della Guardia di finanza che non

abbiano superato il 40° anno di età, nonché i cittadini italiani, anche se già alle armi, che abbiano, alla data di

scadenza del termine per la presentazione della domanda (entro le ore 12:00 del 1° agosto 2026) compiuto il 18°

anno di età e non superato il giorno di compimento del 40° anno di età.

Per i concorrenti che siano componenti della Banda musicale della Guardia di finanza si prescinde dal predetto

limite di età.

Tutti i candidati devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, i

seguenti titoli di studio:

a. diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti dalle

Università statali o legalmente riconosciute;

Università statali o legalmente riconosciute; b. diploma in Composizione e Strumentazione per Banda afferenti al vecchio ordinamento o degli equipollenti

diplomi accademici di secondo livello in Composizione e in Strumentazione per orchestra di fiati, conseguiti in

un Conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura

telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, seguendo le istruzioni del

sistema automatizzato.

Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione, i concorrenti devono munirsi di uno dei seguenti

strumenti di autenticazione:

a. Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);

b. Sistema di identificazione digitale “Entra con CIE” con l’impiego della carta di identità elettronica (CIE)

rilasciata dal Comune di residenza.

Ultimata la registrazione al portale, i candidati possono compilare il form della domanda di partecipazione raggiungibile tramite la propria area riservata e concluderne la presentazione seguendo la relativa procedura

automatizzata.

Ulteriori informazioni sul concorso e relativi esiti possono essere reperiti sul portale attivo all’indirizzo

https://concorsi.gdf.gov.it e tramite l’APP Mobile “GdF Concorsi”, disponibile sui servizi di distribuzione

digitale Google Play e App Store oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR code presente sul

citato portale.