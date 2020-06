Prorogato al 15 Giugno 2020 il termine per la partecipazione alla quinta edizione del Concorso Nazionale “Nuovi Talenti per la Moda”

Condividi

In attesa dell’ufficializzazione della data del Concorso Nazionale per stilisti “Nuovi talenti per la Moda 2020” per i creativi del settore moda e design che si terrà come sempre nel mese di Agosto all’ Arena dello Stretto di Reggio Calabria, l’organizzazione del Concorso, considerando le difficoltà riscontrate nell’ ultimo periodo a causa della pandemia da Coronavirus, ha deciso di prorogare la scadenza del bando di partecipazione entro e non oltre il 15 Giugno 2020

Organizzato dall’Associazione culturale “Le Tele di Aracne” nasce con l’intento di scoprire talenti nascosti che hanno voglia di valorizzare la nostra cultura ed emergere nel campo della moda, coniugando la loro capacità artistica e sartoriale come espressione dell’alto valore artigianale e del tanto ricercato Made in Italy.

Il concorso è indirizzato a fashion designer, studenti o anche autodidatti con la passione per la moda che non hanno mai avuto la possibilità di approfondire lo studio, ma aperto anche a studenti e diplomati presso accademie. Al Concorso, possono partecipare tutti coloro che hanno già compiuto 16 anni senza limite di età.

Per candidarsi dovranno far pervenire all’Associazione Le Tele di Aracne Corso Garibaldi 468/A (Galleria Zaffino) – 89127 Reggio Calabria, quattro modelli sotto forma di bozzetti (formato A4, 21×30 su sfondo bianco), corredati da un campione di tessuto e relativa scheda tecnica. Due bozzetti dovranno essere ispirati a un mito intramontabile della musica, del cinema o della moda, mentre gli altri due saranno a tema libero.

Il concorso prevede la selezione di tutte le proposte pervenute entro la nuova data del 15 Giugno 2020 che saranno valutate da una prestigiosa commissione esaminatrice composta da professionisti del settore, che sceglierà i concorrenti ritenuti, a suo insindacabile giudizio, più meritevoli, sulla base di criteri di scelta predefiniti quali: stile, fattibilità, originalità ed innovazione. I nominativi dei candidati prescelti, ammessi alla fase finale, verranno avvisati telefonicamente o tramite email e comunque i loro nomi saranno pubblicati sulle pagine facebook e instagram dell’evento, entro il 30 Giugno 2020.

I selezionati potranno partecipare alla fase finale del concorso realizzando 2 dei 4 capi proposti indicati dalla commissione facendo riferimento ad una taglia 40. Tutti i capi partecipanti al concorso dovranno essere a disposizione della giuria che valuterà se gli abiti siano stati realizzati in conformità ai bozzetti/figurini e se gli stessi siano stati realizzati secondo i criteri della confezione sartoriale. Potranno così partecipare alla selezione finale che si svolgerà a Reggio Calabria nel mese di Agosto 2020 durante la quale i finalisti proporranno le loro creazioni, al cospetto di un pubblico e di una giuria composta da noti esponenti della moda ed esperti del settore.

Al primo classificato sarà assegnata una borsa di studio di € 500,00

Al secondo classificato sarà assegnata una borsa di studio di € 300,00

Al terzo classificato sarà assegnata una borsa di studio di € 200,00

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sulle pagine social del concorso:

Facebook: https://www.facebook.com/nuovitalentiperlamoda/

Instagram: https://www.instagram.com/nuovi_talenti_per_la_moda/?hl=it

oppure chiamando ai numeri telefonici: 339.4332584 – 349.3113772

Email: letelediaracne@gmail.com