Prosegue il programma di rifacimento delle strade cittadine “interventi in corso a Macellari di Pellaro, Vito e Archi”

Prosegue speditamente il programma di rifacimento delle strade cittadine a Reggio Calabria. Dopo gli interventi del centro storico delle scorse settimane, negli ultimi giorni i lavori di rifacimento delle arterie stradali si sono spostati nelle zone periferiche della città, a nord, a sud e nelle aree collinari.

Dopo gli interventi in via Missori, via Barlaam, via Cantaffio, via Padova, via Itria, via Torrione e viale Umberto Boccioni, nei giorni scorsi le imprese incaricate dal Comune stanno eseguendo gli interventi in via Macellari a Pellaro, in via Vito inferiore e ad Archi in via Gullina tra la Chiesa del Carmine e la strada per il Monastero della Visitazione.

A coordinare le operazioni l’Assessore ai Lavori Pubblici Rocco Albanese che ha illustrato il cronoprogramma di interventi promosso dall’Amministrazione comunale e programmato a suo tempo, su indirizzo del sindaco Giuseppe Falcomatà, con i fondi dei Patti per il sud.

L’Assessore Albanese ha ancora una volta ringraziato i tecnici dell’Amministrazione comunale impegnati nei lavori di rifacimento delle strade, il Dirigente Demetrio Beatino ed i Rup Eleonora Megale e Claudio Brandi.

Per ciò che riguarda i lavori in zona sud in Contrada Macellari i consiglieri del territorio Latella, Iachino e Ruvolo, hanno messo in evidenza l’importanza strategica dell’intervento, cui seguiranno altri lavori di rifacimento sempre nell’area della quindicesima circoscrizione.

Già nei prossimi giorni i lavori torneranno ad interessare altre zone della Città. Dopo la chiusura dell’anno scolastico si completerà via Torrione e successivamente, dopo il passaggio dei nuovi cavi da parte di Enel, i lavori interesseranno anche via Aschenez.

“Gli interventi procedono in maniera spedita ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblico Rocco Albanese grazie alla programmazione di questi anni si sta riuscendo a sfruttare i diversi finanziamenti attivati a suo tempo su indirizzo del sindaco Falcomatà, individuando cospicue somme per il rifacimento del manto stradale, a partire dalle zone che evidenziavano maggiori criticità o che più sollecitate negli spostamenti quotidiani dei reggini.

I lavori andranno avanti nel periodo estivo secondo il cronoprogramma che abbiamo fissato e che interesserà, man mano, tutti i quartieri della città”.