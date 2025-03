Prosegue la collaborazione tra la Rete dei Comitati di quartiere RC e le Forze della Polizia di Stato.

Con il presente comunicato si forniscono degli utili aggiornamenti alla collettività in merito alle attività consecutive all’incontro del 10 gennaio 2025 tra i rappresentanti della Rete dei Comitati di quartiere del Comune di Reggio Calabria e i rappresentanti della Polizia di Stato.

Nel corso del succitato incontro, di cui si è data notizia attraverso i media, rammentiamo che si è concordata una collaborazione tra forze della Polizia di Stato, nello specifico l’ispettore Antonio La Russa e il sovrintendente Luigi Caliciuri, ed i rappresentanti dei Comitati di quartiere, nell’ambito della campagna informativa denominata “No.S.S. – Non Siete Soli”, finalizzata alla diffusione di tutte le informazioni utili a prevenire la commissione di truffe, raggiri ed episodi di microcriminalità a discapito dei cittadini.

Si è quindi avviato un calendario di appuntamenti sui singoli quartieri per facilitare il coinvolgimento dei cittadini e, a tal riguardo, grazie anche alla disponibilità dei parroci, dei dirigenti scolastici e delle strutture associative, si sono svolti e si stanno svolgendo degli incontri partecipati che si stanno rivelando molto utili ai fini dello sviluppo della consapevolezza da parte dei cittadini, soprattutto dei soggetti più fragili, sulle modalità con cui vengono perpetrate simili azioni criminose.

Inoltre, grazie anche alla succitata collaborazione, eventuali segnalazioni di tentativi di truffa o altre simili azioni, vengono subito condivise in una rete di comunicazione tra i rappresentanti dei comitati, che a loro volta diffondono l’informazione tra i propri contatti, con l’obiettivo di poter realizzare una mappatura più estesa e capillare sul territorio tra soggetti pronti allo scambio di informazioni utili a supportare le forze dell’ordine nella fase di prevenzione delle azioni criminose ma anche nella fase di repressione.

Oltre quindi le attività civiche svolte dai comitati di quartiere, finalizzate alla promozione dello sviluppo del territorio di riferimento, in termini di servizi, opere pubbliche ed eventi socio-culturali, si aggiunge oggi concretamente un’altra importante funzione collegata all’aspetto della sicurezza.

Proprio in virtù del ruolo fondamentale dei comitati di quartiere nel processo di sviluppo della città di Reggio Calabria, si informa altresì la collettività che, in seguito al recente incontro con il Consigliere delegato nei rapporti con i comitati di quartiere, il presidente della II Commissione consiliare e il Consigliere delegato al decentramento, si è concordato di formulare una bozza di regolamento comunale sui comitati di quartiere, aggiornata alle esigenze di decentramento amministrativo, da portare in commissione lavori e consecutivamente alla delibera del Consiglio Comunale.

Nel ringraziare infine le forze dell’ordine per la dedizione con cui manifestano il proprio impegno a tutela della sicurezza pubblica, si invitano tutti i cittadini interessati a partecipare sia agli incontri della campagna informativa “No.S.S. – Non Siete Soli”, sia alle iniziative del comitato del proprio quartiere.

In allegato si rende disponibile l’elenco aggiornato, con gli indirizzi di riferimento, dei Comitati di quartiere facenti parte della Rete del Comune di Reggio Calabria.

In rappresentanza della Rete dei Comitati di quartiere RC, Dott. Fabio Putortì