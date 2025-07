Prosegue l’attività di contrasto alle affissioni abusive da parte della polizia locale di Palmi

Prosegue senza sosta l’impegno della Polizia Locale di Palmi diretta dal Maggiore Francesco Managò nella tutela degli spazi pubblici e del decoro urbano.

Dopo l’intensa attività di controllo che ha portato ad elevare 24 sanzioni ad autoveicoli che circolavano o che sostavano sulle strade pubbliche privi di copertura assicurativa, con relativo sequestro dei mezzi, si è avviata una

altrettanto intensa attività di contrasto alle affissioni abusive sul territorio comunale.

In questi ultimi mesi, l’attività di monitoraggio e oscuramento delle affissioni ha registrato un’intensificazione significativa, con interventi mirati volti a ripristinare il decoro urbano e a tutelare la legalità.

Agenti della Polizia Locale hanno operato in diverse zone sensibili del centro e delle periferie, procedendo ad elevare sanzioni per importi pesanti a carico delle imprese committenti (fino a 430,00 euro per ogni affissione) ed a coprire i manifesti abusivamente affissi.

Particolare attenzione è stata riservata agli spazi pubblici più esposti, dove il fenomeno si presentava in forma più estesa. L’intento è quello di garantire il rispetto delle regole e preservare l’immagine della città.

L’affissione abusiva non è solo una pratica irregolare, ma danneggia il decoro urbano e crea una percezione di disordine che non possiamo tollerare.

L’Amministrazione comunale ricorda che le affissioni possono avvenire esclusivamente negli spazi autorizzati, secondo le modalità previste dal regolamento comunale e nel rispetto delle norme del Codice della Strada.

Qualunque insegna pubblicitaria o affissione deve essere sempre autorizzata dall’ente proprietario della strada.

Ogni violazione sarà sanzionata con le pene previste, inclusa la rimozione coattiva degli impianti e l’oscuramento dei materiali pubblicitari, con rivalsa delle spese a carico dei committenti.