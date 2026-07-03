Proseguono i controlli anti-abbandono rifiuti a Orsomarso: individuati i responsabili di nuovi sversamenti lungo il fiume Lao

Con l’inizio della stagione estiva riprende purtroppo il fenomeno dell’abbandono illecito di rifiuti sul territorio comunale di Orsomarso.

Negli ultimi giorni l’attenzione si è concentrata in particolare sull’area del fiume Lao, raggiungibile dall’intersezione della SP9, nuovamente presa di mira da soggetti senza scrupoli che hanno trasformato un’area di straordinario pregio ambientale in un luogo di abbandono incontrollato di rifiuti.

Proprio nella giornata di oggi, le attività di controllo svolte dalla Polizia Locale di Orsomarso, con il supporto dei volontari di GAIA ODV Calabria, hanno consentito di individuare i responsabili di ulteriori episodi di abbandono illecito di rifiuti.

Sono inoltre in corso ulteriori accertamenti finalizzati a individuare anche i soggetti che hanno affidato i propri rifiuti a persone non autorizzate, contribuendo ad alimentare il fenomeno degli scarichi abusivi.

I controlli anti-abbandono proseguiranno nelle prossime settimane nelle aree più sensibili del territorio comunale, con particolare attenzione alle zone fluviali e alle strade periferiche.

GAIA ODV Calabria invita i cittadini a segnalare abbandoni di rifiuti e comportamenti illeciti e ricorda che l’abbandono di rifiuti è punito dalla legge con sanzioni amministrative e penali.

L’obiettivo è quello di tutelare il territorio e contrastare con fermezza ogni forma di illecito ambientale. I controlli continueranno senza sosta e ogni violazione accertata sarà perseguita secondo quanto previsto dalla normativa vigente.