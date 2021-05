Proseguono i lavori di sistemazione dei versanti rocciosi lungo la Ss109 Bis e la SS280 “Dei due Mari”

Condividi

Proseguono gli interventi di manutenzione finalizzati alla protezione delle pendici rocciose lungo la strada statale 109BIS e la strada statale 280 ‘Dei Due Mari’, nel territorio comunale di Catanzaro.

Gli interventi, previsti dall’Accordo Quadro per un importo complessivo di 1 milione e 153 mila euro circa, riguardano, nel dettaglio, la sistemazione dei versanti rocciosi e la protezione del corpo stradale con la realizzazione di reti di protezione, nel tratto compreso tra il km 6,000 ed il km 19,700 della SS 109 Bis e tra il km 31,100 ed il km 31,200 della SS 280 ‘Dei Due Mari’.

