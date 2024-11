Proseguono i lavori per il nuovo Parco urbano di Pentimele

Da luogo di abbandono e discarica ad area attrezzata e polmone verde della città: proseguono i lavori di bonifica per la realizzazione del nuovo Parco urbano di Pentimele. Sopralluogo del sindaco Giuseppe Falcomatà nell’area che attualmente è interessata dai lavori di bonifica. Insieme al primo cittadino c’erano l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Costantino, l’assessore alla Programmazione Carmelo Romeo, il rup Antonio Principato, il dirigente del settore Grandi Opere Bruno Doldo i tecnici e responsabili dell’impresa che si occuperà di realizzare il progetto. Una superficie complessiva quella dell’ex Fiera di Pentimele di 33mila metri quadri, di cui oltre il 60% sarà adibito a spazi verdi, ci saranno inoltre creati campi polivalenti, percorsi pedonali e attrezzature per lo sport all’aperto. Quasi tutte le strutture preesistenti sono state bonificate, per un’attività propedeutica alla realizzazione della dotazione infrastrutturale e delle attività di recupero ed implementazione del verde urbano previste dal progetto.

«Il nuovo Parco urbano di Pentimele, ispirato alla stessa filosofia dell’area dell’amatissimo Tempietto, avrà tre volta la sua ampiezza – ha specificato Falcomatà – si tratta di un investimento di quasi cinque milioni di euro a valere sui fondi del Pnrr che ci consentirà da un lato di realizzare un’area giochi, una palestra all’aperto, due playground, percorsi salute in cui famiglie, giovani e anziani potranno recarsi per trascorrere tempo all’aria aperta. Dall’altro lato, invece, nella parte a sud, è prevista la realizzazione di un’arena per quasi 5.000 posti a sedere, perfettamente integrata col tessuto urbano che utilizza la degradazione del terreno, dal lato monte al lato mare, dunque un nuovo spazio per eventi, concerti, spettacoli, in modo da aumentare l’offerta culturale nella nostra città. Ringrazio l’assessore Costantino che sta seguendo da vicino i lavori: è un cantiere perfettamente in linea con le prescrizioni del Pnrr, come tempi, come presenza di personale e tempi di realizzazione. Ci sono diverse aree che erano una discarica a cielo aperto, nel degrado più assoluto adesso sono iniziati i lavori di recupero e finalmente di realizzazione del parco Urbano».

Nello specifico, come ha chiarito l’assessore Costantino: «Un progetto moderno e all’avanguardia che prevede, tra l’altro, la rigenerazione dei rifiuti prodotti nell’area che saranno recuperati in loco, con macchinari aziendali. Anche la pavimentazione prevista sarà di tipo ecologico, con aggregati riciclati. Al momento abbiamo eliminato la gran parte dei fabbricati esistenti, salvo quelli che registravano la presenza di amianto per i quali tra qualche giorno inizieremo con la dismissione».