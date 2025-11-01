Reggio Calabria
Prossima settimana densa di iniziative Sociali e Culturali per Incontriamoci Sempre ODV
Domani, festività della ricorrenza dei defunti, l’associazione Incontriamoci Sempre si ferma per questo 2 novembre per ricordare e riflettere nel ricordo di tutti i defunti, gesto doveroso da parte del direttivo dell’associazione Incontriamoci Sempre.
La prima settimana di questo mese si apre con il seguente calendario di eventi alla stazione FS di RC S Caterina si apre:
- Martedì 4 novembre alle ore 18,00, parte ufficialmente il corso di Organetto Tamburello e Lira Calabrese a cura del Maestro Fortunato Stillittano.
- Giovedì 6 novembre dalle ore 19,00 no stop ,il classico appuntamento con le danze tradizionali del centro Sud Italia a cura della direttrice Agata Scopeliiti.
- Venerdì 7 novembre alle 17,30 , una bellissima novità nella programmazione:” IL Caminetto dei Poeti” , per questa serata sarà servito il Thè …con i biscottini ai poeti, sarà sicuramente una serata classica autunnale per stare bene insieme ed ascoltare la declamazione di tante poetesse e poeti.
- Domenica 9 novembre sarà un’anteprima alla festa di S.Martino , con la degustazione del Novello della Cantina Crisera’, degusteremo altre prelibatezze e durante la serata si racconterà la storia Cinematografica e Musicale del “Molleggiato Adriano Celentano” , serata condotta da Marco Mauro, Luciano Pensabene,Francesco Miroddi ed Aurelio Mandica .