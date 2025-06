Protocollo d’intesa “Terre di calabria, sapori di Cosenza”

Cosenza, 6 giugno 2025 – La Camera di commercio di Cosenza e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agroalimentare e del terziario cosentino, rappresentate dai rispettivi presidenti, hanno firmato questa mattina, nel Palazzo dell’Economia, un protocollo di intesa per concordare e diffondere presso le imprese associate, delle “buone pratiche di accoglienza” come strumento di promozione del territorio e delle eccellenze produttive che lo contraddistinguono.

L’idea dell’accordo prende spunto della 34ma Convention mondiale delle Camere di commercio italiane all’estero (CCIE) che la Camera di commercio ha organizzato con Assocamerestero e con il contributo di Unioncamere nazionale e che ospiterà a Cosenza dal 21 al 23 giugno prossimi.

«La Convention – dichiara il Presidente Klaus Algieri – rappresenta per le imprese cosentine un’occasione del tutto unica per verificare in prima persona le opportunità di affari esistenti sui vari mercati esteri e, per l’intera collettività, un’opportunità irripetibile di veicolare un’immagine positiva e attrattiva del territorio, grazie alla partecipazione di 200 delegati delle Camere italiane all’estero che saranno presenti in quei giorni nella città.»

«Data la rilevanza internazionale di questo appuntamento – prosegue Algieri – sentiamo forte la responsabilità di veicolare un’immagine positiva del nostro territorio proponendo un’azione di marketing territoriale quanto più possibile coordinata e coerente tra tutti i principali protagonisti, dalle istituzioni alla stampa e ai cittadini, allo scopo di attrarre l’attenzione degli ospiti che fruiranno dei servizi offerti dalle nostre imprese e delle bellezze del nostro territorio, per far sì che ognuno di loro diventi veicolo di comunicazione e “ambasciatore” della nostra terra nelle aree geografiche di provenienza.»

L’evento è l’occasione per avviare una cooperazione duratura e concreta con le Associazioni di categoria firmatarie (CIA Calabria Nord, Coldiretti Cosenza, Confagricoltura Cosenza, Confcommercio Cosenza, Confesercenti Cosenza) finalizzata al miglioramento continuo della qualità dell’accoglienza, supportando la diffusione delle eccellenze produttive della provincia a partire dalla distribuzione e consumo locale.

La Camera di commercio si propone, infatti, di fornire supporto e assistenza alle associazioni firmatarie, anche attraverso il coinvolgimento nel lancio di iniziative promozionali come il concorso per la valorizzazione delle eccellenze territoriali denominato “Consensus”, la realizzazione di campagne di comunicazione multicanale, dirette alla promozione del consumo locale delle eccellenze produttive provinciali e la pubblicazione di Bandi come il Bando filiera agroalimentare “Terra di Calabria, sapori di Cosenza”, anch’esso presentato oggi in occasione della firma del protocollo d’intesa.

Quest’ultimo bando, in particolare, è stato approvato dalla Giunta lo scorso 30 maggio e intende incentivare la distribuzione delle eccellenze cosentine nei vari canali di consumo, attraverso l’assegnazione di contributi destinati agli operatori della ristorazione, della ricettività alberghiera con ristorazione, dell’industria e del commercio dei prodotti agroalimentari con Denominazioni d’Origine (DO), Indicazioni Geografiche (IG) e Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT), Prodotti appartenenti al Paniere Enogastronomico di qualità della CCIAA di Cosenza a marchio “Elaioteca Dieta Mediterranea”, del latte fresco bovino, delle acque minerali e delle birre artigianali, del pane e dei prodotti da forno strettamente attinenti al territorio cosentino.