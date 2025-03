Protocollo d’Intesa tra Associazione Turistica La Riviera di San Francesco e il Comune di Montalto Uffugo

Nella giornata di martedì 26 marzo, presso il Comune di Montalto Uffugo, si è svolto l’incontro durante il quale è stato siglato il protocollo d’intesa tra l’Associazione Turistica “La Riviera di San Francesco”, sottorete del Consorzio Terredamare e l’Amministrazione Comunale montaltese. Erano presenti per la Riviera di San Francesco, il Presidente Giuseppe Ollio; per il Consorzio Terredamare, il Direttore Generale Francesco Imbroisi, per il Comune di Montalto Uffugo, il Sindaco Biagio A. Faragalli; l’Assessore alle Attività Produttive Ida Pasqua, e la Consigliera comunale delegata ai Percorsi Religiosi e Cammino di San Francesco gemellaggio con Paola, Natalizia Sinopoli. L’accordo è stato siglato con l’obiettivo di una promozione congiunta fra il territorio montaltese e quelli che fanno parte della Riviera di San Francesco – comuni rivieraschi compresi fra Cetraro ed Amantea – in ragione della presenza di Montalto Uffugo nei luoghi toccati dal percorso del Cammino di San Francesco. Giova ricordare il forte legame storico esistente tra Paola e Montalto, per via degli stretti rapporti che il Santo ebbe con la nobile famiglia Alimena e l’esistenza di un percorso francescano, noto come “Il Montaltino” che dalla Chiesa dell’Annunziata, o di San Francesco di Paola, raggiunge la Croce di Paola, luogo sito sulla cima dell’Appenino Costiero, nei pressi di Cozzo Cervello, nel punto esatto in cui il Cammino di San Francesco si snoda nei percorsi del Cammino del Giovane, che va a San Marco Argentano e quello dell’Eremita che va a Paterno Calabro. Come i territori dei comuni della Riviera di San Francesco, anche Montalto Uffugo è interessato, dunque, allo sviluppo anche del turismo religioso, mentre per il Consorzio Terredamare che sostiene le attività delle sue sottoreti, rappresenta un ulteriore passo verso l’inclusione di un territorio interno, filosofia e modus operandi che il Consorzio ha adottato sin dalla sua nascita, con il motto “Con i borghi nel cuore”. Senza contare la comune, fortissima devozione verso San Francesco di Paola, denominatore comune di tantissimi luoghi che in qualche modo recano impronte della presenza del Santo.