Provincia al lavoro sulla Sp251, Umberto Mazza “decoro e prevenzione sono attenzione concreta per l’entroterra”
La cura delle strade provinciali non è soltanto manutenzione ordinaria, ma presidio di sicurezza, decoro e prevenzione.
Soprattutto nei territori interni, dove ogni collegamento tiene insieme comunità, servizi, economia rurale e mobilità quotidiana, intervenire sulla viabilità significa riconoscere dignità e centralità ai piccoli comuni.
È quanto sottolinea il Sindaco Umberto Mazza, ringraziano il Presidente della Provincia di Cosenza Biagio Faragalli per l’intervento di pulizia avviato lungo la Strada Provinciale 251, arteria che dal bivio di Caloveto, sulla SS 531, conduce fino al bivio per Campana e Bocchigliero.
La SP 251 rappresenta un collegamento importante per l’area interna della Sila Greca e per i comuni che gravitano lungo la dorsale del Trionto verso Bocchigliero e Campana.
La pulizia dei margini stradali, della vegetazione e dei tratti più esposti contribuisce a migliorare visibilità, sicurezza, fruibilità e decoro complessivo del percorso.
L’intervento della Provincia conferma l’importanza di un rapporto costante tra enti, fondato su ascolto, collaborazione e responsabilità condivisa.
L’Amministrazione comunale di Caloveto continuerà a rappresentare con puntualità le esigenze del territorio, nella consapevolezza che la qualità della vita nei piccoli comuni passa anche dalla cura delle infrastrutture ordinarie, troppo spesso considerate secondarie ma decisive nella vita quotidiana dei cittadini.