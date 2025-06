Psicologo scolastico, De Nisi “bene il modello regionale varato da Occhiuto per il benessere degli studenti”

Il consigliere regionale Francesco De Nisi ha espresso un sentito plauso alla Regione Calabria, guidata dal presidente Roberto Occhiuto, per il varo del progetto “Discutiamone insieme – lo psicologo scolastico”.

L’iniziativa, volta a introdurre figure professionali di supporto psicologico negli istituti scolastici, è stata accolta con grande favore da De Nisi, che la considera un passo fondamentale per il benessere della comunità studentesca calabrese.

«L’introduzione dello psicologo scolastico nelle nostre scuole rappresenta una misura di civiltà e lungimiranza dichiara De Nisi In un’epoca complessa come la nostra, in cui i giovani sono esposti a sfide e pressioni sempre maggiori, garantire un punto di riferimento qualificato all’interno dell’ambiente scolastico è cruciale.

Non si tratta solo di affrontare situazioni di disagio conclamato, ma di promuovere un percorso di prevenzione, di crescita emotiva e di sostegno alla genitorialità e al corpo docente».

De Nisi, inoltre, evidenzia come il progetto “Discutiamone insieme” si configuri come un vero e proprio modello regionale, capace di incidere positivamente sulla quotidianità di studenti, famiglie e personale scolastico.

«La Regione Calabria insiste e quindi il presidente Occhiuto, ha dimostrato sensibilità e capacità di ascolto delle reali esigenze del territorio.

Questo progetto è un investimento sul futuro delle nuove generazioni, un segnale chiaro che la salute mentale e il benessere psicologico dei nostri ragazzi sono una priorità non più rimandabile»

De Nisi conclude ribadendo il suo impegno a sostenere e rafforzare iniziative di questo tipo, «affinché il servizio di psicologia scolastica diventi una realtà stabile e diffusa in ogni angolo della regione, garantendo un supporto equo e accessibile a tutti».