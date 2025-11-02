Psicologo scolastico, Giusi Princi: “Lunedì 3 novembre alla Cittadella regionale presentazione del servizio per Catanzaro, Cosenza e Crotone”

Domani, lunedì 3 novembre, alle ore 10:00, nella sala verde della Cittadella regionale a Catanzaro, si terrà la conferenza di presentazione del servizio “Discutiamone insieme – Lo psicologo a scuola”, che vedrà coinvolti i Dirigenti scolastici e i Referenti di Educazione alla Salute delle province di Catanzaro, Cosenza e Crotone.

Ad annunciarlo l’europarlamentare calabrese Giusi Princi, che già nel ruolo di vicepresidente aveva ideato il progetto con il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e con l’Ordine degli Psicologi.

Durante la conferenza saranno illustrate le modalità attuative del servizio. Parteciperanno all’incontro i partner del progetto: per l’Ufficio scolastico regionale, Loredana Giannicola, Coordinatrice degli Ispettori tecnici dell’USR; per l’Ordine degli Psicologi della Calabria, il Presidente Massimo Aiello.

Alla conferenza interverranno anche i Dirigenti generali delle Asp delle tre province e gli psicologi reclutati dalle stesse Aziende sanitarie, grazie al trasferimento delle risorse da parte della Regione, che presteranno servizio nelle istituzioni scolastiche.

Nell’ambito del progetto pilota nazionale “Discutiamone insieme – Lo psicologo a scuola”, fortemente voluto dal Presidente Roberto Occhiuto e dall’On. Giusi Princi e finanziato dalla Regione Calabria con risorse pari a 9 milioni di euro, sono stati assunti 43 psicologi che garantiranno, per tre anni, il servizio in 285 scuole calabresi per un totale di 2.893 classi di primo e secondo ciclo.

Oltre ai Dirigenti scolastici e ai Referenti alla Salute degli Istituti calabresi, sono invitati a partecipare alla conferenza anche i genitori degli studenti, importanti fruitori del servizio.