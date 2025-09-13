Pubblicata la 2° edizione del saggio di Aldo Polisena “ALIOSCIA. La storia di un partigiano calabrese: FRANCO SERGIO”

E’ stata pubblicata la seconda edizione del saggio di Aldo Polisena : “ALIOSCIA. La storia di un partigiano calabrese: FRANCO SERGIO.”.

Una storia che colpisce e tocca la sensibilità di coloro che hanno voluto saperne di più di questo giovane, Franco Sergio, nato a Cinquefrondi e trasferitosi con la famiglia a Maropati, la cui storia è l’emblema di un periodo storico drammatico che ha visto tanti giovani meridionali partecipare, con grandi sacrifici a liberare l’Italia dal nazifascismo.

Un giovane animato dagli ideali verso la Patria e che decise di partire volontario per una guerra assurda e che ben presto segnerà il suo destino.

Il giovane Franco Sergio ben presto dovrà fare una scelta drammatica rifiutando di indossare la camicia nera dei fascisti di Salò e aderire alle formazioni partigiane delle Langhe del cunese impegnate a contrastare l’invasione nazista dell’Italia.

Tante sono le ricostruzione storiche e le testimonianze di chi ha conosciuto Alioscia, il quale preferì, dopo orrende torture, di non tradire i suoi compagni partigiani che egli considerava la sua” famiglia” ed affrontare il plotone di esecuzione nel pomeriggio del 14 febbraio 1945 a pochi mesi della liberazione dell’Italia dall’esercito tedesco.

per arruolarsi nel Regio esercito con destinazione Casale Monferrato.

Dopo l’8 settembre del 1943 e dopo la nascita per opera del Dittatore Benito Mussolini, della Repubblica sociale di Salò, Franco fece la scelta più difficile e più pericolosa e difficile entrando a far parte delle Brigate Garibaldine che operavano nelle Langhe con il nome di battaglia Alioscia.

Combattè con i partigiani per oltre un anno e fece attività di staffetta anche con Tersilla Fenoglio (Trottolina) cugina dello scrittore Beppe Fenoglio.

Ad inizio del 1945, mentre infuriavano nelle Langhe gli scontri tra formazioni partigiane e nazifascisti, Alioscia fu arrestato a Serravalle Langhe, il 13 febbraio 1945 e dopo una notte di torture, fucilato davanti al cimitero del paese il giorno successivo.

“Alioscia , il coraggio che resta”. C’è un momento in cui la Storia smette di essere un racconto e ti chiede di scegliere.

Per Franco Sergio, nome di battaglia Alioscia, quel momento arrivò a 25 anni. Tra le colline delle Langhe”.

Il saggio di Aldo Polisena che è anche nipote di Francio Sergio sarà presentato in anteprima nella Piana a Cinquefrondi a cura dell’Associazione PROGETTO DONNA martedì 16 settembre alle ore 18.00.