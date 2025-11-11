Pubblicato il bando di concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 1985 allievi finanzieri

La Guardia di Finanza ha ufficialmente indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di

1.985 allievi finanzieri per l’anno 2025. Il bando, destinato a cittadini italiani in possesso di specifici requisiti,

prevede che i posti disponibili siano così ripartiti:

a) Contingente Ordinario (1.765 Posti)

Sono previsti 171 posti specializzati per l’avviamento alla specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego

(ATPI)” e 33 posti per la specializzazione “Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF)”.

La sezione dei posti non specializzati (1.561) è ripartita tra diverse categorie di candidati: 1.093 sono riservati ai

volontari in ferma prefissata e in ferma prefissata iniziale delle Forze armate; 468 sono destinati agli altri

cittadini italiani.

b) Contingente di Mare (220 Posti)

Anche per il contingente di mare sono previste riserve e specifiche specializzazioni: riservati ai volontari delle

forze armate (154 posti): Questi posti sono suddivisi in 60 per la specializzazione “Nocchiere”, 63 per “Motorista

navale”, e 31 per “Operatore di sistema”; destinati agli altri cittadini Italiani (66 posti), con ripartizione che

include 26 posti per “Nocchiere”, 27 per “Motorista navale”, e 13 per “Operatore di sistema”.

Requisiti di età e titolo di studio

Per poter partecipare al concorso, i candidati devono aver compiuto il 18° anno di età alla data di scadenza del

termine per la presentazione della domanda.

I limiti massimi di età variano in base alla categoria di appartenenza: i concorrenti per i posti riservati ai volontari delle forze armate non devono aver superato il giorno di compimento del 25° anno di età; gli altri cittadini italiani non devono aver superato il giorno di compimento del 24° anno di età.

Il limite anagrafico massimo fissato è soggetto ad innalzamento per coloro che, alla data del 6 luglio 2017,

svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato; tale innalzamento è pari al

periodo di effettivo servizio prestato, fino a un massimo di tre anni.

Per quanto riguarda il titolo di studio, è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma

di maturità) che consenta l’iscrizione ai corsi universitari.

Tuttavia, una deroga importante riguarda i volontari: ai volontari delle Forze Armate in servizio o congedati entro il 31 dicembre 2020 è richiesto unicamente il diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media), a condizione che concorrano per i posti a loro riservati.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente in modalità telematica. La procedura è

disponibile sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, seguendo le istruzioni fornite dal sistema

automatizzato.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato per le ore 12:00 del 21 novembre 2025.

I candidati possono reperire tutte le informazioni dettagliate sul concorso e seguirne gli esiti sia sul predetto

indirizzo web, sia tramite l’App Mobile “GdF Concorsi”, scaricabile sui servizi di distribuzione digitale Google

Play e App Store.