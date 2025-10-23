Pubblicato il nuovo bando del fondo comuni marginali a Vaccarizzo Albanese

Costruire futuro nelle aree interne significa restituire alle persone motivi e strumenti per restare.

È questa la filosofia che ispira il nuovo bando pubblico per l’assegnazione delle risorse del Fondo di sostegno ai comuni marginali – annualità 2023, pubblicato sull’Albo Pretorio comunale e destinato a sostenere chi sceglie di investire, abitare e lavorare nei borghi dell’entroterra calabrese.

Con una dotazione complessiva di 39.937,32 euro, l’avviso finanzia due linee di intervento.

Il primo, fino a 5mila euro, per chi trasferisce la propria residenza nel borgo e acquista o ristruttura un’abitazione da destinare a dimora principale; il secondo, fino a 15 mila euro, per chi avvia una nuova attività commerciale, artigianale o agricola nel territorio comunale.

Le domande potranno essere presentate entro le ore 13 di Sabato 15 Novembre 2025 tramite PEC all’indirizzo protocollo.vaccarizzoalbanese@asmepec.it o all’Ufficio Protocollo comunale. La modulistica è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente.

Questo bando dichiara il Sindaco Antonio Pomillo rappresenta uno strumento concreto per contrastare lo spopolamento e promuovere la coesione sociale.

Restituire vita ai centri storici, incentivare la nascita di nuove imprese, accompagnare chi decide di tornare o di scegliere Vakarici non solo come destinazione autentica ed esperienziale, bensì come casa. Sono azioni che danno senso e prospettiva alla nostra idea di comunità.

Inoltre, questa misura prosegue il Primo cittadino si inserisce nel disegno più ampio che varerà la Regione Calabria con il programma Casa Calabria 100 che prevede un incentivo fino a 100 mila euro per chi decide di trasferirsi e vivere nei borghi delle aree interne, a conferma della volontà regionale di rilanciare in maniera lungimirante l’entroterra.

Ringrazio il Governo e la Regione per aver reso strutturale un fondo che, anno dopo anno, sta diventando una leva reale di rigenerazione dei piccoli comuni.

La tipologia A è rivolta alle persone fisiche che intendono trasferire la propria residenza e dimora abituale nel comune, beneficiando di un contributo a titolo di concorso alle spese per l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile da destinare ad abitazione principale.

La tipologia B riguarda invece le nuove attività economiche che intraprendono iniziative commerciali, artigianali o agricole nel territorio comunale, con un contributo in conto capitale pari al 60% della spesa ammissibile, fino a un massimo di 15.000 euro per domanda.

Le spese ammissibili comprendono macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, opere murarie e impiantistiche strettamente necessarie, programmi informatici, servizi di consulenza e polizze assicurative.

Particolare attenzione è riservata ai progetti con impatto sulla coesione sociale, alla localizzazione nel centro storico, alla creazione di occupazione e alla valorizzazione delle produzioni locali.

L’istruttoria delle domande sarà completata entro 45 giorni dall’avvio della valutazione, con criteri di priorità basati sulla qualità progettuale e sulla sostenibilità economica.

Ogni nuova impresa, ogni nuova famiglia che sceglie il Salotto diffuso di Vakarici come meta definitiva sottolinea il Sindaco è una storia che ricomincia.

Il borgo non è un luogo del passato, ma un laboratorio di futuro: un ambiente dove il lavoro, l’identità e la qualità della vita possono convivere.

È questo conclude Pomillo lo spirito che guida la nostra azione amministrativa e che vogliamo continuare ad alimentare, passo dopo passo, insieme a chi crede nella Calabria che resta.