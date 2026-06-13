Quando il mondo sceglie Tropea: il valore di una reputazione costruita da generazioni

Il gruppo consiliare Insieme per Tropea – Rodolico Sindaco esprime grande soddisfazione nel vedere Tropea ancora una volta al centro dell’attenzione nazionale e internazionale, grazie a importanti appuntamenti culturali, sportivi e turistici che stanno caratterizzando l’avvio della stagione estiva.

Tutti segnali importanti che confermano la straordinaria capacità attrattiva della nostra città, come la presenza fugace in città della popstar Dua Lipa e dell’attore britannico Callum Turner, in sosta nella Perla del Tirreno dopo aver festeggiato il loro matrimonio a Palermo, ma ancor prima per la scelta di Tropea quale sede della Giornata Nazionale dello Sport organizzata dal CONI, oppure della prossima partenza del Giro Next Gen 2026 organizzato da RCS Sport e Federazione Ciclistica Italiana, come l’atteso appuntamento con Anteprima Terra Madre Tropea, voluto dall’Assessorato regionale all’Agricoltura e ARSAC, nell’ambito delle celebrazioni per i 40 anni di Slow Food Italia.

Per questo motivo riteniamo doveroso rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i soggetti pubblici e privati che hanno scelto Tropea per realizzare le proprie iniziative, individuando nella nostra città il luogo ideale per ospitare eventi di rilievo nazionale e internazionale.

Queste scelte dimostrano una verità che dovrebbe essere patrimonio comune e non terreno di divisione politica: Tropea possiede una forza attrattiva propria, costruita nel tempo e riconosciuta ben oltre i confini regionali e nazionali.

La sua notorietà non nasce da slogan, formule comunicative o presunte strategie miracolistiche. Non è il risultato di teorie sul cosiddetto marketing a costo zero, né di astratti modelli di destinazione turistica identitaria, di turismo esperienziale o di turismo sportivo spesso evocati come formule risolutive.

Tropea viene scelta perché è Tropea. Viene scelta per la sua storia millenaria, per il suo patrimonio paesaggistico, culturale e religioso, per la straordinaria bellezza che la natura le ha donato e per il lavoro silenzioso di intere generazioni di tropeani che, nel corso dei secoli, hanno contribuito a costruirne la reputazione nel mondo attraverso l’accoglienza, l’imprenditorialità, il sacrificio e l’amore per la propria terra.

La città continua ad attrarre visitatori, personalità dello spettacolo, operatori economici, organizzazioni sportive e culturali perché nel tempo ha saputo affermarsi come una delle destinazioni più prestigiose del Mediterraneo.

È una conquista collettiva che appartiene alla comunità tropeana nel suo insieme e che nessuno può rivendicare come patrimonio esclusivo.

Per questo guardiamo con favore a ogni iniziativa che contribuisce a valorizzare il nome della nostra città e accogliamo con soddisfazione il fatto che Tropea continui a essere individuata da importanti organizzazioni come sede naturale di grandi eventi e manifestazioni.

Rivolgiamo pertanto un invito ai cittadini, agli operatori economici e agli ospiti presenti in città a partecipare con entusiasmo ai prossimi appuntamenti in programma, sostenendo e valorizzando il lavoro degli enti, delle associazioni e delle organizzazioni che hanno scelto Tropea e investito energie e risorse per renderla protagonista.

A loro va il nostro ringraziamento. A Tropea va il nostro orgoglio.

Perché il successo della città non appartiene a una stagione politica, ma alla sua storia, alla sua identità e alla straordinaria capacità che continua ad avere di farsi scegliere, anno dopo anno, da chi cerca eccellenza, bellezza e autenticità.