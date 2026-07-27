Quasi 500 ettari in fumo a Cirò, Sculco “una ferita immensa per il nostro territorio”

Quella vissuta ieri (domenica 26) è una delle giornate più drammatiche che la comunità di Cirò ricordi negli ultimi anni. Quasi 500 ettari di territorio divorati dalle fiamme in poche ore, oliveti, boschi, vigneti, orti e habitat naturali cancellati, aziende agricole colpite e un patrimonio ambientale devastato.

È una ferita profonda che colpisce l’identità stessa del nostro territorio e che impone una riflessione collettiva: non si può continuare a dichiarare guerra alla propria terra.

A tracciare un primo bilancio è il sindaco Mario Sculco, che ha seguito per l’intera giornata l’evolversi dell’emergenza insieme agli assessori, ai consiglieri comunali, all’Ufficio Tecnico e alle autorità impegnate nelle operazioni di spegnimento e coordinamento.

Un sentito grazie dice ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri, ai volontari, agli operatori di Calabria Verde e al Direttore Generale Giuseppe Oliva che ha reso massimamente efficiente la macchina dei soccorsi, con il supporto prezioso di due Canadair che sono riusciti ad operare nonostante le numerose emergenze registrate in contemporanea sul territorio regionale, e a tutti coloro che hanno contribuito a fronteggiare una situazione di eccezionale gravità.

Secondo il primo resoconto effettuato in serata insieme al DOS e ai Vigili del Fuoco, l’incendio ha interessato un fronte di circa otto chilometri, dalla località Coppa fino all’area del semaforo e da lì verso Santa Venere, devastando complessivamente circa 480 ettari di territorio.

Un bilancio pesantissimo che interessa oliveti, aree boscate, vigneti, coltivazioni, orti, fauna selvatica e numerose aziende agricole che vedono andare in fumo il lavoro e i sacrifici di un’intera stagione.

Non è soltanto il paesaggio ad essere stato colpito. In poco tempo sono stati compromessi raccolti e produzioni agricole costruiti negli anni con il lavoro quotidiano di tante famiglie.

Il danno economico aggiunge il Primo cittadino si accompagna ad una perdita ambientale e morale difficilmente quantificabile, che impoverisce l’intera comunità e ferisce uno dei patrimoni più preziosi del territorio.

Chi colpisce il territorio con il fuoco evidenzia ancora il Sindaco non distrugge soltanto alberi e campagne, ma colpisce il lavoro degli agricoltori, la biodiversità, gli animali, il paesaggio e il futuro della comunità.

Serve un’assunzione di responsabilità collettiva. È il momento di dire basta a gesti che nessuna coscienza civile dovrebbe nemmeno concepire.

Nel corso dell’emergenza l’Amministrazione comunale ha ricevuto numerosi attestati di solidarietà e vicinanza istituzionale, in particolare dai sindaci di Cirò Marina, Melissa e Crucoli, che il Sindaco Sculco ringrazia a nome dell’intera comunità per la sensibilità e la partecipazione dimostrate in un momento tanto difficile.

L’Amministrazione comunale che anche quest’anno aveva rinnovato l’ordinanza per la prevenzione degli incendi, continuerà a seguire l’evoluzione della situazione, a monitorare i danni subiti dal territorio e a sostenere, per quanto di competenza, le aziende agricole e i cittadini colpiti da questo devastante incendio.

La speranza conclude Sculco è che questa possa essere l’ultima tragedia di una stagione che ha già fatto pagare un prezzo troppo alto al nostro patrimonio naturale. Difendere il territorio significa difendere noi stessi, la nostra economia, la nostra storia e il futuro delle nuove generazioni.