Quasi cento le iniziative Sociali, Culturali e di volontariato dell’associazione Incontriamoci Sempre ODV per il 2025

Si può già tracciare un bilancio delle attività di Incontriamoci Sempre per il 2025 , considerando anche le iniziative natalizie già programmate come calendario.

È stato un anno intenso, caratterizzato da una grande partecipazione di tanti cittadini che grazie alla massiccia presenza alle iniziative, hanno dato tanti stimoli per continuare ad offrire molteplici eventi, soprattutto di natura Culturale.

La crescita culturale di Incontriamoci Sempre è sotto gli occhi di tutti, giornalmente da ogni parte d’Italia si ricevono attestati di stima e simpatia,la Stazione FS di RC S Caterina,con il piccolo Museo FS dedicato a Pietro Germi è divenuta un’autentica roccaforte Culturale,unica nel suo genere, probabilmente,dai dati in nostro possesso, non esiste una realtà così delle oltre duemila stazioni in essere a livello Nazionale.

Circa cento iniziative per il 2025 , grazie ad un grande lavoro fatto di impegno e soprattutto di passione, tutte attività autogestite ,senza alcun contributo da parte degli enti , questa per noi è la vera sfida.

Una sfida che ci rende liberi e che nello stesso tempo ci impegna ad alzare il livello organizzativo, infatti, la genialità del direttivo, del presidente Pino Strati e del Vice Marco Mauro sono le caratteristiche vincenti di questa Associazione che si caratterizza per le molteciplita’ attività.

Calabria D’autore, le danze tradizionali del centro Sud Italia, i premi nazionali : il premio Simpatia della Calabria che rappresenta le nostre radici,la nostra storia ed il Premio di Poesia Ettore Pensabene sono le punte di diamante dell’intensa attività di Incontriamoci Sempre che rappresenta degnamente la Calabria ed il nostro meraviglioso Sud.