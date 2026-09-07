Questa mattina il Questore della Provincia di Vibo Valentia ha accolto tre nuovi funzionari della Polizia di Stato

Il Vice Questore Aggiunto, dott.ssa Erica Lavecchia, assumerà l’incarico di Dirigente della Sezione di Polizia Stradale di Vibo Valentia.

Originaria di Catanzaro, dopo aver fatto ingresso nella Polizia di Stato nel ruolo degli Agenti prima e Sovrintendenti poi e aver svolto vari incarichi sia in seno alla Squadra Mobile di Catanzaro che alla Digos e all’Ufficio di Gabinetto della medesima Questura, dal 2012 al 2014 ha frequentato il 103° corso di formazione per Commissari presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma.

Laureata in Giurisprudenza, consegue il Master di II livello in Scienze della Sicurezza presso l’Università La Sapienza di Roma e Attestato di Perfezionamento in Criminologia presso l’Università degli Studi di Messina.

Al termine del corso di formazione viene assegnata alla Questura di Crotone dove dirige dapprima l’Ufficio Personale e Tecnico Logistico, divenendo poi Capo di Gabinetto. Dal 2017 al 2019 viene nominata Dirigente della Polizia di Frontiera Area di Lamezia Terme e Dirigente a scavalco della Polizia Frontiera Marittima di Gioia Tauro.

Dal 2019 al 2020 ha diretto la Sezione di P.G. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro.

Dal 2021 al 2024 è stata trasferita alla Questura di Vibo Valentia dove ha diretto dapprima l’Ufficio del Personale e l’Ufficio Tecnico Logistico Provinciale e poi la Divisione PASI.

Dal mese di ottobre 2024 svolge la sua attività presso il Compartimento Polizia Stradale della Calabria di Catanzaro e, dopo aver diretto a scavalco la Sezione Polizia Stradale di Crotone, il COA di Lamezia Terme e la Sezione di Vibo Valentia, con decorrenza odierna è stata nominata Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Vibo Valentia.

Il Commissario Capo della Polizia di Stato, dott.ssa Fabiana Melfi, presterà servizio presso la Scuola Allievi Agenti. Originaria di Brindisi, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università del Salento, svolgendo il tirocinio presso gli Uffici Giudiziari della Procura di Brindisi.

Nel 2021, risultata vincitrice di concorso, ha frequentato il 110° corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia dove ha conseguito il Master Universitario di II livello in “Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza” e, al termine dello stesso, è stata assegnata alla Questura di Vercelli come Vice Capo di Gabinetto e Dirigente dell’Ufficio del Personale.

Dal 1° settembre 2023 ha ricoperto l’incarico di Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Novara e, contestualmente, ha partecipato al corso di formazione in materia di violenza di genere presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma.

Il Commissario Capo dott.ssa Jessica Perciballi, invece, sarà la nuova Dirigente del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Centrale” di Vibo Valentia. Originaria di Frosinone, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza nel 2017 presso l’Università degli Studi di Roma Tre.

Nel 2018 ha svolto diciotto mesi di tirocinio presso l’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cassino e la pratica forense.

Nel 2021 è risultata vincitrice del concorso per Commissari della Polizia di Stato. Durante la frequenza del corso per Commissari, tenutosi a Roma presso la Scuola Superiore di Polizia, ha altresì conseguito il Master di II livello in “Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza”.

Al termine del corso è stata assegnata alla Questura di Bologna dove ha ricoperto, per circa due anni e mezzo, l’incarico di funzionario addetto all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Successivamente, ha prestato servizio come funzionario addetto al Commissariato Due Torri Pontevecchio.

Da gennaio 2025 a marzo 2026 è stata aggregata presso la Questura di Frosinone, dove ha ricoperto il ruolo di Vice Dirigente della Divisione Anticrimine e poi di Dirigente della Digos e Vice Dirigente dell’Ufficio di Gabinetto. Rientrata nuovamente a Bologna, ha svolto l’incarico di funzionario addetto alla Divisione di Gabinetto.

Il Questore e i Funzionari hanno rivolto ai nuovi arrivati i più sentiti auguri di buon lavoro.