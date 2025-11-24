Quinta edizione del Salone DeGusto: Catanzaro capitale del gusto e dell’innovazione

La quinta edizione del Salone DeGusto, svoltasi quest’anno a Catanzaro, ha confermato la manifestazione come uno degli appuntamenti più rilevanti del Centro-Sud dedicati all’enogastronomia e all’innovazione culinaria.

Numeri da record, qualità degli espositori e grande partecipazione di pubblico hanno reso l’evento un successo riconosciuto a livello nazionale e internazionale.

Gli organizzatori di Cosenza Eventi, guidati da Antonella Francesca e Salvatore, insieme a tutta la squadra, hanno saputo costruire un’edizione che ha attirato l’attenzione dei media e degli operatori di settore.

Non a caso, anche il Tg5 ha dedicato un servizio speciale, trasmesso questa mattina, che ha raccontato con entusiasmo l’atmosfera e i contenuti della fiera.

DeGusto si conferma come fiera in costante crescita, capace di proporre ogni anno nuove idee e momenti di confronto. Talk tematici, ospiti di rilievo e spazi dedicati all’innovazione hanno arricchito il programma, rendendo la manifestazione un punto di riferimento per produttori, buyer e appassionati.

Grande merito va al coinvolgimento di associazioni e istituzioni:

Conpait e FIC hanno portato il contributo dei professionisti della cucina e della pasticceria.

Le semifinali SCA sul caffè hanno aggiunto un tocco internazionale e competitivo. Fondamentale il sostegno dei partner istituzionali: Arsac, Comune di Catanzaro, Confartigianato Calabria e numerosi altri enti che hanno creduto nel progetto.

Tra i momenti più significativi, la presenza di buyer esteri provenienti da Brasile, Emirati Arabi ed Australia ad esempio, rimasti affascinati dalla qualità dei prodotti calabresi e italiani. Un segnale forte della capacità del Salone di aprirsi ai mercati globali e di promuovere l’eccellenza locale oltre confine.

Oltre 140 espositori hanno animato gli spazi della fiera, con migliaia di visitatori che hanno affollato gli stand.

Particolarmente significativa la partecipazione delle scuole calabresi, segno di un coinvolgimento che guarda al futuro e alla formazione delle nuove generazioni.

Il bilancio di questa quinta edizione è più che positivo: entusiasmo, partecipazione e riconoscimenti hanno posto le basi per una crescita ulteriore. Gli organizzatori sono già al lavoro per la prossima edizione, con l’obiettivo di rendere DeGusto sempre più un hub del gusto e dell’innovazione del Centro-Sud.